PSOE de Zamora se personará en la causa 'Ultra Sanabria', en la que cargos y excargos de Diputación están investigados

ZAMORA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Zamora se personará en la causa de la Ultra Sanabria, en la que cargos y excargos de la Diputación figuran como investigados, como así lo han confirmado los propios socialistas en una nota remitida a los medios en la que han subrayado que exigirán "toda la información relacionada con las subvenciones".

Así lo ha indicado la portavoz socialista en la Diputación, Sandra Veleda, que ha abogado por "defender el interés general, garantizar la máxima transparencia y conocer con detalle todo lo sucedido en un asunto que afecta directamente a recursos públicos y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

En esa línea, los socialistas consideran que, a la vista de toda la información conocida públicamente y de la documentación existente hasta el momento, la situación "es de una gravedad política e institucional que exige actuaciones inmediatas".

"Los zamoranos y zamoranas tienen derecho a conocer qué ha ocurrido y cómo se han gestionado recursos públicos que pertenecen a todos, porque estamos hablando de tres millones de euros en ayudas públicas", ha advertido Veleda.

Para el PSOE de Zamora, "la documentación conocida refleja que, pese a las advertencias y reparos formulados por los servicios técnicos de la Diputación, las decisiones políticas adoptadas permitieron continuar con la tramitación y concesión de determinadas actuaciones y subvenciones".

"Lo que preocupa es que las decisiones políticas del Partido Popular hayan seguido adelante pese a las advertencias realizadas por dichos órganos técnicos", ha repetido Veleda.

Además, los socialistas consideran necesario aclarar la evolución de determinadas ayudas concedidas durante los últimos años.

"No entendemos cómo el Partido Popular ha permitido que año tras año se incrementaran las cuantías de determinadas subvenciones pese a la existencia de reparos y advertencias técnicas en los expedientes. Exigimos conocer qué criterios políticos se han seguido y por qué se continuó aumentando la financiación. No puede ser que las advertencias técnicas aparezcan en los expedientes y nadie se pregunte qué está ocurriendo", ha recalcado Veleda.

Por ello, el grupo socialista ha anunciado que exigirá explicaciones y ha constatado que mantiene "las mismas dudas que el juez que instruye la causa".