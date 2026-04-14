Publicados los ceses como consejeras de Lucas y García que pasarán al Legislativo

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica en su edición de este martes, 14 de abril, los ceses como consejeras de Educación y de Industria, Comercio y Empleo de Rocío Lucas y Leticia García, respectivamente, que pasarán a formar parte del Legislativo de Castilla y León, que se constituye precisamente este martes.

Los dos ceses están firmados por el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que agradece a ambas consejeras los servicios prestados.

El BOCyL también publica la asunción temporal de las competencias de ambas consejeras por parte de los titulares de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que se harán cargo de Educación, en el caso de la política zamorana, y de Industria, en el caso del palentino.

El PP acordó ayer proponer a Rocío Lucas para la secretaría que ocuparán los 'populares' en la Mesa de las Cortes que se elige hoy mientras que Leticia García pasará a ser la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular que se tiene que formar también a partir de hoy y que estará integrado por 33 procuradores.