Puente acusa a Carnero de "tragar con un recorte de 26 millones" de la Junta a la operación de crédito prevista

VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Valladolid y concejal socialista, Óscar Puente, ha acusado hoy al regidor 'popular', Jesús Julio Carnero, de "tragar" con la decisión de la Junta "que solo ha autorizado nueve millones de los 35 presupuestados para 2023".

"Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Valladolid que la Junta le impide al Ayuntamiento de Valladolid pedir el préstamo que consta en los presupuestos que ha aprobado el Pleno Municipal", ha criticado Puente que respondía así al análisis de las cuentas que ha hecho el alcalde esta mañana.

Sobre el balance de Carnero, ha señalado que los datos que aportaban eran "públicos y conocidos". "El déficit no es ninguna novedad y la deuda ya lo expliqué ayer. Es verdad que ha crecido en los últimos 20 años, pero es que la habíamos recortado 15 en los primeros cuatro años", ha resumido. De ahí que haya reiterado en su percepción de que Carnero lo "único que hace es poner excusas".

Sin embargo, Puente se ha detenido en "un dato relevante" que Carnero ha hecho público "de tapadillo" que, en sus palabras, "sí es novedoso. "Nos ha dado a conocer que la Junta, que lleva meses para autorizar el préstamo que teníamos previsto en los presupuestos del año 2023, autoriza al Ayuntamiento de Valladolid a pedir sólo 9 millones de euros de los 35 que teníamos presupuestados", ha detallado.

Al hilo de estas palabras, el concejal socialista ha denunciado que es la "primera vez en la historia" que la Junta "impide" al Ayuntamiento pedir el préstamo que consta en los presupuestos que ha aprobado el Pleno Municipal. "Y se lo hacen a Carnero, del mismo partido que la Junta. ¿Por qué? Porque está cogido de pies y manos por las prebendas personales adquiridas por Mañueco y que pasan por irse al Senado y compatibilizar esto con la Alcaldía de Valladolid", ha argumentado.

Puente ha continuado con sus críticas, después de desvelar que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ya lo había intentado con él y que tuvo que "descolgar el teléfono" para decirle que "ni se le pasara por la cabeza hacerlo", al asegurar que Carnero ha pedido "para él, no para la ciudad" y por eso "tiene que tragar" con lo que la Junta le haga a la ciudad.

Para el socialista Valladolid está "indefensa" con Carnero, por lo que le ha pedido que llame al presidente de la Junta y le diga que es "intolerable" lo que está haciendo o, que si no lo hace, que explique "de dónde va a recortar, cuáles son las inversiones que no se van a realizar en 2023 por el capricho de la Junta".

"Si no se ve capaz de gestionar esta ciudad, que deje que la gobierne quienes lo hemos hecho durante los últimos ocho años y que además hemos ganado las elecciones. Si no tiene ganas, si no se quiere comprometer, si no se ve capaz, que deje que gobiernen los que han ganado las elecciones. Se lo pido por favor. Nosotros hemos estado ocho años gobernando esta ciudad sin poner excusas de ningún tipo. Si el señor Carnero no se ve capaz, que deje paso", ha concluido.