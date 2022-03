Puente augura "tiempos duros para los débiles" en CyL con PP y Vox

VALLADOLID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y secretario general del PSOE provincial, Óscar Puente, ha augurado "tiempos duros para los débiles, para los que ya lo tenían complicado" en Castilla y León como consecuencia del acuerdo de Legislatura entre el Partido Popular y Vox y ha insistido en que cree que el PSOE "podía haber hecho más" para buscar un acuerdo que dejara fuera al partido liderado por Santiago Abascal, si bien no quiere culpar a su partido porque entiende que el PP no ha tenido intención de ello.

Así lo ha señalado este viernes el dirigente socialista vallisoletano al ser preguntado sobre el anuncio en la jornada previa del acuerdo para la nueva Legislatura autonómica entre el Partido Popular y Vox que propició en primer lugar el nombramiento de un presidente de las Cortes del partido de derechas, Carlos Pollán.

Óscar Puente ha considerado que en Castilla y León "vienen tiempos duros para los débiles, sobre todo para los que ya lo tenían complicado", pues augura que "lo van a tener aún más".

Por eso, en primer lugar, ha aseverado que ahora "es el momento" de que el PSOE de Castilla y León "asuma la responsabilidad que le toca, que es la de hacer oposición firme y vigilante" ya que tendrá que estar "encima de muchas cosas".

El dirigente socialista ha insistido en la dirección en la que ya se expresó este jueves sobre que creía que ningún partido había hecho lo suficiente para evitar que Vox entre en el Gobierno autonómico, e incluso este viernes se ha dirigido directamente a su partido y ha apostillado que "el Partido Socialista claro que podía haber hecho algo más, ser mucho más decidido en la propuesta" al PP.

Pero no le parece justo "culpar" a la formación a la que pertenece de que finalmente se haya dado un pacto PP-VOX, pues ha subrayado que los 'populares' no han tenido "la más mínima intención de explorar un acuerdo con el Partido Socialista" que hubiera podido permitir la investidura de Fernández Mañueco sin necesitar el partido de Abascal.

Así, ha recordado que la reunión entre el presidente de la Junta en funciones y el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, "duró quince minutos porque el señor Mañueco se levantó de la mesa", con lo que a su juicio "demostró claramente que no tenía ningún interés en negociar con el PSOE" y que "tenía más que decidida que la única alternativa que se ha planteado en serio desde el principio es gobernar con Vox".

Por tanto, culpar al Partido Socialista de esta de este resultado no, no me parece ni ajustado a la realidad, ni me parece justo.