Puente Castro (León) acoge el día 9 de mayo el evento inaugural del pump track con exhibiciones y talleres

Cartel del evento inaugural del pump track de Puente Castro (León), que tendrá lugar el próximo día 9 de mayo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pump track de Puente Castro (León) celebrará el próximo día 9 de mayo el evento inaugural de la pista en una jornada con diferentes propuestas como exhibiciones y talleres que comenzará a las 12.00 horas.

La celebración de este evento estaba prevista el día 15 de noviembre de 2025 como jornada inaugural de la pista, pero tuvo que ser cancelada por inclemencias meteorológicas. La instalación deportiva, ya en uso, forma parte del compromiso del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León con la promoción del deporte al aire libre, la movilidad sostenible y la mejora de los espacios públicos.

La pista tiene 505 metros lineales y se ha convertido en la más grande la comunidad autónoma. Figura, además, entre las cinco mejores en el panorama nacional y ofrece a los niños, jóvenes y adultos un entorno seguro para la práctica del ciclismo y otras modalidades deportivas sobre ruedas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Durante la jornada del próximo día 9 de mayo los asistentes podrán disfrutar de una exhibición a cargo pilotos profesionales, que mostrarán las posibilidades del circuito y su técnica sobre el trazado. Tras la exhibición los deportistas ofrecerán un taller de aprendizaje dirigido a los niños y niñas asistentes para fomentar el acercamiento al deporte y los hábitos de vida saludables.

Los pilotos participantes serán Gonzalo San Martín Fuentes, Paola Rey, Diego Vázquez, Sergio Veiga y las hermanas Natalia y Cristina Menéndez. El pump track de Puente Castro está diseñado para ser un punto de encuentro deportivo y familiar, y está preparado para albergar eventos de categoría autonómica, lo que permitirá consolidar a León como "referente" en el impulso de instalaciones deportivas modernas y accesibles para toda la ciudadanía.