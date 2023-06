Puente cifra en 483 millones los fondos europeos que se pueden perder si se deroga la Ordenanza de Movilidad

VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Valladolid y presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, ha cifrado en 483 millones de euros el dinero procedente de fondos europeos que puede perder la ciudad del Pisuerga si se deroga la Ordenanza de Movilidad, como ha anunciado ya el nuevo regidor, el 'popular' Jesús Julio Carnero, en lo que el alcalde saliente ha tachado de "clara involución" con un "riesgo económico "claro, cierto, tangible y cuantificable".

Tras recordar que Valladolid es una de las siete localidades españolas que forman parte del club europeo de cien ciudades comprometidas con el objetivo de descarbonización en el año 2030, Puente ha insistido en que están en peligro los fondos europeos del Plan de Recuperación para este acuerdo climático "vinculante" que, según ha remarcado, se ha suscrito con el Ministerio de Transición Ecológica y está "refrendado y respaldado" por las consejerías de Medio Ambiente y de Economía y Hacienda.

Puente ha aclarado, no obstante, que todavía no han llegado fondos a la ciudad para este plan que, según ha explicado, va a ponerse en marcha "ya" tras la elección de Valladolid entre esas siete ciudades españolas objetivo 2030 y ha vaticinado que las ciudades gobernadas por el PP, entre ellas Valencia o Madrid, "no se van a permitir el lujo de revertir los cambios que se han hecho".

"Me preocupa sobremanera", ha asegurado el exalcalde que ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista presentará alegaciones en el plazo previsto, si bien ha hecho un llamamiento al nuevo equipo de Gobierno, conformado por PP y Vox, para que "reflexione" y "recapacite" ya que el acuerdo contempla una serie de "obligaciones concretas" de reducción del tráfico privado y de los vehículos motorizados, por un lado, y de apuesta por modos de transporte alternativos y por un mayor espacio para el peatón, por el otro, que se incumplirían "de forma flagrante" si se deroga la Ordenanza de Movilidad en lo que afecta fundamentalmente a carriles bici, carriles bus y carriles reservados para taxi.

"A lo mejor es que no lo conocen, como no ha habido una transición ordenada y no hemos podido hablar", ha ironizado Óscar Puente que reprocha la ausencia de reuniones entre los equipos de gobierno saliente y entrante, al que ha insistido en que tenga en cuenta que la Unión Europea se ha comprometido a aportar hasta el año 2030 a Valladolid esos 483 millones en fondos europeos tanto para el Ayuntamiento, como administración, como para empresas y particulares, unos fondos que, según ha reiterado, "se van a perder".

Puente ha aclarado que su advertencia no es un "invento" de la oposición y se ha reafirmado en que esta cantidad económica está "claramente en riesgo" si las medidas que se adoptan en el futuro inmediato van en la dirección contraria a los compromisos asumidos por la ciudad hasta la fecha, lo que sustentará las alegaciones de los socialistas.

"Creo que esta ciudad no se lo puede ni se lo debe permitir", ha considerado Puente que ha pedido a PP y a Vox que piensen en los números y en los documentos antes de tomar decisiones "muy viscerales" y que van a hacer "perder oportunidades" vinculadas a la descarbonización, como las destinadas a la electrificación de la flota. "Si damos pasos atrás con toda seguridad perderemos esos fondos", ha sentenciado.