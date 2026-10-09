Puente quiere encabezar la lista por Valladolid y señala que ésta se aprobará el día 14

1124357.1.260.149.20261009144523 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la IX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Transporte e Infraestructuras, en Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha precisado este viernes que quiere encabezar de nuevo la lista electoral del PSOE por Valladolid al Congreso de los Diputados y ha añadido que el próximo miércoles, 14 de octubre, se celebrará Comité Provincial para aprobar definitivamente las candidaturas.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación el ministro, que se encontraba en su ciudad natal, Valladolid, como anfitrión de la IX Conferencia Iberoamericana Ministerial de Transportes e Infraestructuras.

"No les oculto que yo quiero encabezar la lista por Valladolid y así espero que sea propuesto en las agrupaciones", ha aseverado Puente, que sobre "el resto de nombres" que formarán parte de la candidatura ha recordado que se sabrán "pronto".

Así, ha indicado que este viernes ha una asamblea de la agrupación municipal de Valladolid capital, donde se propondrán nombres para la lista, y esas mismas reuniones se repetirán en otras agrupaciones existentes en la provincia. Ya el miércoles 14 se celebrará Ejecutiva y Comité Provincial del PSOE de Valladolid para aprobar definitivamente la lista.

Puente ha recordado que el PSOE vallisoletano tenía previsto celebrar primarias a primeros de noviembre para la elección del candidato a la Alcaldía pero ha tenido que posponerlo por la convocatoria de las Generales y será en diciembre cuando se lleve a cabo ese proceso.

"Estoy muy tranquilo porque creo que el Partido Socialista de Valladolid tiene muy buenos candidatos y candidatas, empezando por el propio grupo municipal y estoy seguro de que elegiremos al mejor de los que tenemos disponibles y lo haremos, creo, en un ambiente de unidad", ha añadido.