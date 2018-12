Puente reclama a la Junta que imite al Ayuntamiento y aporte a la SVAV los más de 7 millones que le corresponden en 2018

Publicado 19/12/2018 18:06:09 CET

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha reclamado "al resto de administraciones" que forman parte de la Sociedad Alta Velocidad (SVAV) y específicamente a la Junta de Castilla y León que "haga lo mismo" que el Ayuntamiento y aporte los más de 7 millones que tiene comprometidos para el convenio de la integración en superficie.

Así lo ha expresado el regidor vallisoletano este miércoles en rueda de prensa al ser preguntado por la respuesta del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al senador del PP Alberto Gutiérrez Alberca sobre el proyecto de soterramiento de las vías de ferrocarril en la ciudad, lo que ha considerado "osado" cuando la Junta, gobernada por los 'populares' "no cumple con sus obligaciones".

Según Puente, el Ayuntamiento ya ha "pagado" a la SVAV los más de 7 millones comprometidos para este año 2018 para el proyecto de la integración en superficie y espera a que "el resto de administraciones" --esta entidad está formada por el Consistorio, Adif, Renfe y la Junta-- "haga lo mismo".

El regidor ha recordado que son algo más de 7 millones y de euros, "muchísimo menos que los 1.200 millones que cuesta el soterramiento", por lo que ha reclamado al Partido Popular que "deje ya el cuento de la lechera" y que no "engañe a los ciudadanos".

Según Puente la pregunta de Gutiérrez Alberca en la cámara Alta no respondía "a la búsqueda real de información" en relación con el "sempiterno tema del soterramiento", sino que continuaba un "juego político ya agotado". De hecho, ha recordado al senador que su partido "no hizo nada por el soterramiento en 20 años" y además "se callaron cuando el Gobierno de Rajoy tomó la decisión de no hacerlo" y optar, de acuerdo con el resto de socios de la SVAV, por la solución de integración en superficie.

Por ello, Puente ha enfatizado que hay que ponerse en marcha y, así, ha explicado que el ministro de Fomento dijo este martes en el Senado que a primeros de año estará disponible ya el ramal de acceso al nuevo complejo de Talleres de Renfe, "porque faltaban autorizaciones de tráfico ferroviario" que Puente espera que estén a primeros de año.

El alcalde ha recordado que este paso es necesario para iniciar el traslado al complejo, que debe ser "el primer hito que marcar en el horizonte", pues ha recordado que son ya "muchos años hablando de soterrar, pero se hizo un taller, se invirtieron 200 millones y ahí sigue durmiendo el sueño de los justos".

Por tanto, ha apostado por las "realidades", al igual que el segundo hito que sería la redacción de los proyectos de los cuatro primeros pasos subterráneos del proyecto, para los que hay un plazo de seis meses, y que permitirá la licitación de las obras. De entre ellas ha subrayado la importancia del paso entre Labradores-Panaderos y Las Delicias, que será un "paso del siglo XXI".