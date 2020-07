Puente ve posibilidades de que Hacienda permita emplear remanentes con acotaciones sobre el destino y el volumen

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha apuntado este viernes que el Ministerio de Hacienda Ministerio podría optar por "una especie de doble fórmula" para permitir que los ayuntamientos utilicen sus remanentes presupuestarios para atender necesidades económicas pero "por un lado" con una acotación de las materias en las que se pueda usar y por otro, su volumen.

El regidor socialista ha insistido este viernes en la defensa "del municipalismo" ya que considera que los Ayuntamientos necesitan "más sensibilidad" por parte del Gobierno ya que mientras ha apuntado que en durante la actual etapa democrática ha habido al menos cuatro reformas de la financiación autonómica, los consistorios siguen con las mismas condiciones "desde 1985".

Óscar Puente ha explicado que esta semana ha participado en una Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que el presidente, el también socialista Abel Caballero, explicó que se negocia con el Ministerio mientras que los grupos representados en este organismo hicieron un "ejercicio de confianza" y esperan que en el asunto de los remanentes se pueda despejar "en un plazo corto, porque ya estamos en el tiempo de descuento".

Así lo ha explicado Puente al ser preguntado por la moción que ha presentado el Grupo Municipal Popular para su debate en el Pleno de la próxima semana en la que se busca el respaldo a unas declaraciones del alcalde sobre dicho asunto la semana pasada. "Yo trato de defender las cosas que creo justas y ya tengo un motor que me mueve, no necesito estímulos exógenos, pero si además hay apoyo de otros grupos me parece magnífico", ha aseverado el regidor.

El primer edil vallisoletano ha defendido, en cualquier caso, que "lo lógico es que el municipalismo se defienda" porque necesita "mucho más apoyo" por parte del Gobierno de la nación.

Así, apostillado por la portavoz del Grupo Municipal Popular y exconsejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha recordado que las comunidades autónomas han vivido "tres o cuatro" reformas de su sistema de financiación, mientas que las administraciones locales "están por hacer la primera desde 1985, es el cuento de nunca acabar".

Todo ello, ha incidido, cuando los ayuntamientos son la administración "más cercana" y en las que, por ello, las inversiones tienen un efecto más inmediato en la ciudadanía.