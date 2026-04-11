Puerto del Pico (Ávila) y Pico Cotorra (León) se cuelan entre las diez temperaturas más bajas de este sábado

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de Puerto del Pico (Ávila) y Pico Cotorra (León) se han colado este sábado entre las diez temperaturas más bajas del país, donde la mínima se ha registrado en Sierra Nevada (Granada), con -0,4 grados, según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En concreto, la mencionada estación abulense ha registrado mínimas de hasta 3,3 grados y se ha situado en la quinta posición del ranking nacional de esta jornada, mientras que la estación leonesa de Pico Cotorra ha marcado 4,2 grados de mínimas y se ha situado en la novena posición.

En segundo lugar del ranking está la estación de Izaña (Santa Cruz de Tenerife), con 1,3 grados; seguida por Vega de Urriellu y Vega de Ario, en Asturias, con 1,8 y 2,9 grados, respectivamente; en sexto y séptimo lugar están las estaciones de Puerto de Leitariegos y Pajares-Valgrande, también en Asturias, donde se han registrado mínimas de 3,4 grados.

En la décima posición se ha situado la estación de Coriscao, Parque Nacional Picos de Europa, en Cantabria, con temperaturas mínimas de hasta 4,3 grados.