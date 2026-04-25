El Puerto de San Isidro (León) se cuela entre las diez temperaturas más bajas de este sábado

Archivo - Un hombre se pone unos guantes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LEÓN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de El Puerto de San Isidro, en la provincia de León, se ha colado este sábado entre las diez temperaturas más bajas del país, donde la mínima se ha registrado en Sierra Nevada (Granada), con -0,1 grados, mientras que la mencionada estación leonesa ha registrado hasta 3,3 grados, según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

De esta forma, en segundo lugar en la tabla de las diez temperaturas más bajas se ha situado Sobrado (A Coruña), con 2,4 grados; seguida de Leguna Seca (Granda), con 2,8 grados, y las estaciones de La Orotava e Izaña, ambas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 3,0 y 3,1 grados, respectivamente.

Tras ellas están las estaciones de Escorca (Illes Balears), con 3,2 grados; Beariz (Ourense), con 3,5 grados; Cap de Vaquéira (Lleida), con 3,6 grados, y Lugo Aeropuerto (Lugo), con 3,7 grados.