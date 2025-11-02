Quince años de maestría fotográfica del Premio Nacional 'Piedad Isla', la palentina pionera en fotografía social y rural

PALENCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dieciséis nombres engrosan la lista de premiados con el "consolidado" Premio Nacional de Fotografía 'Piedad Isla', que cada año concede la Diputación de Palencia, y que reconoce la maestría de fotógrafos españoles e internacionales con trabajos que reflejan el compromiso social y cultural, siguiendo el legado de la fotógrafa palentina que con su cámara inmortalizó la vida cotidiana de la Montaña Palentina y el norte de la provincia.

Este galardón, que nació en 2009, es uno de los más prestigiosos en fotografía documental y artística y a través del elenco de sus premiados se reconoce la estela de Piedad Isla, quien se dedicó "en cuerpo y alma" a conservar las formas de vida de las gentes de los pueblos de la Montaña Palentina que en los años 70 sufrieron el éxodo a las grandes ciudades.

Piedad Isla, fotógrafa de profesión, quiso evitar que se perdiera la memoria y las formas de vida de las gentes que poblaron la Montaña Palentina y junto a su marido se dedicó "en cuerpo y alma" a recuperar piezas que dieran testimonio de la vida de los lugareños, porque era consciente de que se iba a perder y caería en el olvido.

Poco a poco, como ha explicado el vicepresidente de la Fundación Piedad Isla-Juan Torres, Maxi Barrios, la fotógrafa consiguió atesorar cientos de piezas que han permitido mantener la memoria viva de aquella forma de vida, que se suman a esas fotografías--su archivo supera los 200.000 negativos-- que realizó a lo largo de toda su vida profesional.

La palentina da nombre a un "consolidado" Premio Nacional de Fotografía con una lista de premiados que inauguró en 2010 Cristina García Rodero, quien fue miembro de la agencia Magnum y conocida por su trabajo documental sobre las tradiciones y la cultura popular española; mientras que en 2011 el maestro Ramón Masats fue reconocido con este galardón por su influencia en la modernización de la foto en España, y en 2012 se premió la creatividad de Ouka Leele, icono de la movida madrileña.

La visión social, cultural y política de Isabel Steva Hernández, su atención al feminismo y su denuncia social la hicieron merecedora del 'Piedad Isla' en 2013; los mundos de fantasía y la poesía visual de Chema Madoz fueron premiados en 2014, mientras que una de las primeras fotoperiodistas de España Marisa Florez fue galardonada en 2015.

El valor documentado del madrileño Juan Manuel Castro Prieto fue premiado en 2016; el enfoque humano y la exploración de culturas y paisajes de Tino Soriano hicieron que este catalán recibiera el 'Piedad Isla' en 2017 mientras que en 2018 se reconoció al fotógrafo documental Juan Manuel Díaz Burgos.

La versatilidad y extensa trayectoria de José María Ribas se hizo con este galardón en 2019, mientras que en 2020 el 'filósofo de la mirada', José Manuel Navia, obtuvo el 'Piedad Isla' en 2020, y un año después recayó en Pilar Pequeño, por "convertir lo cotidiano en arte visual a través de la fotografía".

El compromiso social y con los derechos humanos del premio Pulitzer Javier Balauz fue premiado en la convocatoria de 2022, mientras que en 2023 se3 hizo con el 'Piedad Isla' Sofia Moro por su defensa de la memoria democráctica y la denuncia de las injusticias históricas. Un elenco que completa Benito Román, galardonado en 2024 por su capacidad de retratar la ruralidad española "con sensibilidad y dignidad".

El fotógrafo de Benavente (Zamora) Claudio de la Cal ha sido el último de los reconocidos con el premio 'Piedad Isla' 2025 por su trabajo de documentación de la pérdida de población en los pueblos, por lo que se convierte en ser el primer premiado que procede de la misma comunidad autónoma que la palentina cuya obra "es un testimonio único del proceso de despoblación, de la desaparición de oficios y de la transformación social".

Dieciséis nombres reconocidos con el premio Nacional que lleva el nombre de una pionera palentina cuya obra "constituye un testimonio único del proceso de despoblación, de la desaparición de oficios y de la transformación social", Piedad Isla, la gran "cronista de la España rural" cuyo legado atesora su Museo Etnográfico en Cervera.