Ratificadas las Medallas de Oro de la Salamanca a María Victoria Mateos y a la Asociación de Amas de Casa

SALAMANCA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha ratificado este viernes la concesión de las Medallas de Oro de la Ciudad 2025 a la hematóloga María Victoria Mateos y a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

La concesión de la Medalla de Oro a la hematóloga que está al frente de la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital de Salamanca y profesora asociada de la Universidad de Salamanca, María Victoria Mateos, se ha fundamentado en su trayectoria, que la sitúa como un referente mundial en el tratamiento del mieloma múltiple. Asimismo, siempre ha demostrado un firme compromiso con la ciudad y su Hospital Universitario.

Mateos lleva tres años consecutivos en la lista Forbes de los cien mejores médicos de España. En 2023, además, ha recogido el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación y ese mismo año ha sido pregonera de las Ferias y Fiestas de Salamanca.

Por otro lado, la concesión de la Medalla de Oro a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios se fundamenta en que lleva 53 años de trayectoria realizando asesoramiento, además de informar y educar en materia de consumo a través de charlas, talleres, seminarios, estudios de calidad y exposiciones. Todo ello, como han indicado desde el Ayuntamiento, con el objetivo de defender los derechos de los consumidores siendo además pionera en el movimiento asociativo y en la lucha de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.