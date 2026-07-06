El recuerdo de Valladolid a la figura de Narciso Alonso Cortés suma un nuevo libro coordinado por Eduardo Pedruelo

El poeta y periodista Carlos Aganzo, la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal; y el director del Archivo Municipal, Eduardo Pedruelo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este lunes el libro 'Don Narciso, su vida y su obra', una nueva referencia sobre el poeta, literato, investigador e historiador literario Narciso Alonso Cortés, coordinado y dirigido por el director del Archivo Municipal de la ciudad, Eduardo Pedruelo,.

Como parte de la programación del 150 aniversario del nacimiento del polifacético intelectual vallisoletano, que se conmemora desde el pasado año, se ha editado esta obra reúne once estudios de especialistas y el catálogo de la exposición dedicada a Alonso Cortés, con abundante material documental e iconográfico.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha participado este lunes en el Archivo Municipal de Valladolid en la presentación del libro 'Don Narciso, su vida y su obra', la nueva monografía dedicada a la figura de Alonso Cortés, enmarcada en el programa de actividades organizado por el Ayuntamiento para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del insigne polígrafo vallisoletano.

La publicación ha sido dirigida y coordinada por el director del citado Archivo. El acto se ha celebrado en la sede del centro municipal, ubicada en la iglesia del desaparecido convento de San Agustín, donde la concejala ha destacado la importancia de esta publicación para profundizar en el conocimiento y la difusión del legado de una de las personalidades más relevantes de la vida cultural vallisoletana del siglo XX.

La obra, de 225 páginas y ampliamente ilustrada, se estructura en dos partes. La primera reúne once estudios inéditos elaborados por especialistas que analizan la figura de Alonso Cortés desde diferentes perspectivas, en un conjunto de once estudios en los que distintos especialistas abordan la figura de Alonso Cortés desde varias perspectivas.

Así, el historiador y catedrático Celso Almuiña aborda desde la perspectiva de "hombre de su tiempo", Mariola Alonso-Cortés su vida familiar; el periodista deportivo José Miguel Ortega, su pasión por el ciclismo; la profesora de Geografía e Historia María Antonia Salvador, sobre su faceta docente; el folclorista Joaquín Díaz por su trabajo en este campo; su activismo regionalista por parte del historiador Rafael Serrano; su faceta de historiador por el también doctor en Historia Javier Burrieza; como promotor de la Casa de Cervantes escribe la investigadora Sagrario Medrano); como presidente de la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción lo analiza el catedrático de Historia Jesús Urrea; y la vertiente de humanista el poeta y periodista Carlos Aganzo; y su intensa actividad como investigador en los archivos vallisoletanos corre a cargo de Joaquín Pérez, Ángel Laso, Cristina Emperador y Miren Díaz.

La segunda parte del volumen recoge el catálogo de la exposición dedicada a Alonso Cortés por la Fundación Municipal de Cultura entre los meses de febrero y abril en la Casa Revilla.

La muestra ofreció una revisión integral de su trayectoria a través de una extraordinaria selección de fotografías, caricaturas, documentos, libros, discos, pinturas y otros objetos, muchos de ellos inéditos, procedentes de instituciones como los archivos Municipal, General de Simancas, de la Real Chancillería e Histórico Provincial, la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, la Fundación Delibes y la propia familia de Alonso Cortés.

Este conjunto documental permite recorrer los principales hitos de la vida y la obra de quien fue docente, investigador, escritor, historiador y uno de los grandes impulsores de la vida cultural vallisoletana.

La publicación refleja asimismo su "estrecha vinculación con Valladolid" y el papel protagonista que desempeñó al frente de instituciones como el Ateneo, la Academia de Bellas Artes, la Casa de Cervantes o la Casa de Zorrilla, así como los numerosos reconocimientos que recibió a lo largo de su trayectoria La edición ha sido realizada por el Archivo Municipal de Valladolid con la colaboración del Centro de Publicaciones del Ayuntamiento y el diseño de Fernando Fuentes.

El libro se puede adquirir en el Archivo Municipal, en la Casa de Zorrilla y en las principales librerías de la ciudad.

El Ayuntamiento de Valladolid continúa con el programa conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento de Alonso Cortés, para profundizar en la "recuperación y difusión de la memoria y del legado de una figura imprescindible para comprender la historia cultural de la ciudad".