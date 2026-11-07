La red de Escuelas para la Sostenibilidad inicia el curso y lleva a estudiantes palentinos al foro nacional Conama 2026

PALENCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa "histórico" de la red de Escuelas para la Sostenibilidad (EpS) ha celebrado, tras 20 años de trayectoria, la primera de las cuatro jornadas de formación, intercambio y encuentro que articularán el curso marcado por su participación en el foro nacional Conama 2026.

Impulsado por el Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Palencia, en alianza con la Dirección Provincial de Educación y el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE), el programa inició oficialmente sus actividades el pasado 27 de octubre en la sede del CFIE.

Así, se ha consolidado como un modelo "referente" de educación ambiental centrado en el "empoderamiento y el desarrollo de una conciencia crítica del alumnado palentino", según ha trasladado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La primera cita ha contado con el respaldo institucional de la directora provincial de Educación, Pilar Alonso Celada, y con el director y asesora del CFIE, Javier García de Bustos y María Álvarez, quienes han acompañado al profesorado coordinador durante la jornada.

Por otra parte, Palencia participará en el mayor foro ambiental, Conama 2026, los próximos 2 y 3 de diciembre, representada por dos alumnas, Sami, del CEIP Padre Claret, y Alba, del Colegio Nuestra Señora de la Providencia.

Ambas, de Palencia capital y elegidas por sus pares en la última Confint provincial, estarán acompañadas por una técnica de apoyo de la red que viajará con ellas a Madrid para participar en el Congreso Nacional de Medio Ambiente.

Allí, integradas en la red estatal ESenRED y junto a jóvenes procedentes de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja, intervendrán en el foro ambiental.

Su misión será llevar la voz "fresca, exigente y constructiva de la juventud al corazón del debate ambiental nacional, representando a miles de estudiantes y centros de todo el país que demuestran a diario que la sostenibilidad no es una lección teórica, sino un estilo de vida".

XII CONFINT PROVINCIAL

Asimismo, la red de EpS se prepara para la XII Confint Provincial --la Conferencia de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta'--, que se celebrará el próximo 28 de abril de 2027 en el CEIP Padre Claret de Palencia. Este encuentro, donde el alumnado tomará la palabra, presentará sus ecoauditorías y debatirá soluciones frente a los retos de su entorno.

La red de Escuelas para la Sostenibilidad está integrada en la actualidad por el CEIP San Pedro de Baltanás; el CEIP Modesto Lafuente de Cervera de Pisuerga; el CEIP Las Rozas de Guardo; el IESO La Ojeda-Boedo de Herrera de Pisuerga; los colegios CEIP Marqués de Santillana, CEIP Padre Claret, Maristas, Nuestra Señora de la Providencia y Santo Ángel, junto a los institutos IES Recesvinto (Venta de Baños) y IES Virgen de la Calle de Palencia capital; y el CEIP Alonso Berruguete de Paredes de Nava.

Así, en este comienzo de curso la red la conforman doce colegios e institutos; sin embargo, se contempla añadir todos los centros educativos palentinos que quieran aportar su grano de arena medioambiental.