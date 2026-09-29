Redondo alaba la modificación del protocolo de VIVA porque Valladolid abría la puerta a desmantelar la red de protección

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha mostrado su satisfacción tras conocer que el Consejo de Administración de VIVA va a rectificar y a recuperar de forma expresa el término 'violencia de género' en el protocolo y el baremo de acceso a la vivienda social de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA).

Para Ana Redondo se trata de un "triunfo del movimiento feminista" que, según ha reconocido la ministra, ha "mantenido el pulso" frente a la "ilegalidad" que, a su juicio, pretendían cometer PP y Vox a los que ha advertido una vez más de que iban a desproteger a las víctimas de violencia de género en el acceso a una vivienda social.

En declaraciones remitidas a los medios, Redondo ha destacado además que la batalla del movimiento feminista de Valladolid ha sido "esencial e importantísima" desde el convencimiento de que el desmantelamiento de las políticas de igualdad "empezaba precisamente en Valladolid".

"Valladolid era la puerta para que ese desmantelamiento de la red de protección de las mujeres víctimas de violencia de género se iniciara y se pudiera extender al resto de municipios y de comunidades autónomas", ha aseverado la ministra que ha zanjado: "La igualdad no se toca y las víctimas de violencia de género se protegen".

La ministra ha recordado que la protección a las víctimas de violencia es una materia "que ha costado mucho construir" y ha rememorado que la red de protección lleva 20 años "sin ningún tipo de controversia política" a través de un Pacto de Estado que ve "indispensable" para avanzar "hacia la igualdad, la decencia social y también la democracia".

En este sentido, ha insistido en reconocer que el movimiento feminista unido "es fuerte y capaz de defender la igualdad" frente a los retrocesos en los derechos que ha achacado a la derecha y a la extrema derecha en España.