Redondo apunta a la etapa de Irene Montero por el contrato de las pulseras antimaltrato y defiende el nuevo sistema

Valladolid. 12/11/26. PHOTOGENIC/DIEGO RICO. La ministra de Igualdad y candidata al Congreso, Ana Redondo, atenderá a los medios antes de dar comienzo al acto de inicio de campaña, a 12 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España) - PHOTOGENIC/DIEGO RICO / Europa Press

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata socialista al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha situado en la anterior etapa del Ministerio, cuando Irene Montero estaba al frente del Departamento, el "contrato de 2023" relacionado con las pulseras telemáticas para maltratadores cuya documentación ha reclamado la Fiscalía Europea, al tiempo que ha subrayado que dicho contrato "ya está extinguido y que actualmente está vigente uno nuevo".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de participar en el acto de inicio de campaña celebrado en Valladolid, donde ha sido preguntada sobre el presunto fraude que investiga la Fiscalía Europea con fondos de la Unión Europea de las pulseras telemáticas para maltratadores en España.

Redondo ha señalado que se trata de "un contrato de 2023" que corresponde al "equipo anterior" y que "ya se ha extinguido", por lo que "no está en vigor".

De este modo, la ministra ha desvinculado la actual gestión del Departamento del contrato objeto de las actuaciones de la Fiscalía Europea.

La titular de Igualdad ha defendido que, tras la extinción de ese contrato, el Ministerio ha trabajado para que el actual sistema se encuentre "en óptimas condiciones para defender a las víctimas de violencia de género".

Precisamente, ha explicado que el nuevo contrato "incorpora muchas medidas novedosas" que refuerzan, "más si cabe, las garantías sobre la libertad y la vida de las mujeres que lo necesitan".

Frente a las posibles dudas que puedan generar las investigaciones, Redondo ha pedido expresamente que "no metan miedo a las mujeres" y ha defendido que "el sistema funciona, ha funcionado y va a mejorar cada día".

Asimismo, ha asegurado que "ni una mujer con un dispositivo ha sido asesinada" y ha defendido que se trata de "un sistema de referencia en Europa".

En relación con la investigación, la ministra ha asegurado que el Ministerio que dirige está dispuesto a colaborar con la Fiscalía Europea y ha explicado que el expediente ya fue solicitado "hace unos meses" y que ahora se ha reclamado "documentación complementaria".

"Por nuestra parte, toda la colaboración", ha reiterado Redondo, quien ha incidido en diferenciar el contrato investigado, que ha calificado de "extinguido" y "finiquitado", del que se encuentra actualmente en vigor.

La ministra ha enmarcado además las actuaciones de la Fiscalía Europea en el conjunto de expedientes que mantiene abiertos este organismo. "La Fiscalía Europea tiene abiertos 500 expedientes. Este es un expediente más", ha concluido Redondo.