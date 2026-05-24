'Refugi', de Manolo Alcántara, gana el premio al Mejor Espectáculo de la 27 edición del TAC

'Refugi', De Manolo Alcántara, Gana El Premio Al Mejor Espectáculo Del TAC 2026 - TAC

VALLADOLID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Refugi', de la compañía catalana Manolo Alcántara, ha ganado el premio al Mejor Espectáculo de la 27 edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid.

El parque arqueológico de la iglesia de San Agustín, junto al Archivo Municipal, ha acogido este domingo la entrega de premios, en la que el jurado ha reconocido a 'Refugi' por ofrecer "un espacio para el pensamiento y la filosofía" y transmitir "con honestidad la sabiduría de aceptarnos vulnerables más allá de la veteranía", según ha señalado el TAC en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el jurado ha destacado que se trata de "una gran metáfora sobre la vida a través de las cicatrices del circo" y ha subrayado el trabajo de la Manolo Alcántara, ganador del Premio Nacional de Circo en 2021, en su elaboración de "una pieza donde todo confluye para sostener la dramaturgia y transmitir emociones, a través del circo y de la danza".

La entrega de premios ha contado con la presencia de la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y ha puesto el broche final a una edición que ha vuelto a llenar las calles de Valladolid de danza, teatro y emoción bajo el lema 'Si estás, es TAC'.

El jurado de esta edición ha estado integrado por el director del Festival de Artes de Calle Mueca (Puerto de la Cruz, Tenerife), Marcelino Martín; la distribuidora de artes escénicas afincada en Sevilla Lucía de Franchi; el director de la revista Godot, José Antonio Alba; la directora del Teatro de La Garriga de Barcelona y especialista en circo contemporáneo, Silvia Feixas, y el director del Festival Mirabilia (Cuneo, Italia), Fabrizio Agosto.

Por otra parte, el Premio Emilio Zapatero al Mejor Espectáculo de Circo ha sido para 'Épiphytes', de la compañía belga Cie. des Chaussons Rouges, por su "perfección técnica" que hace parecer "una disciplina tan compleja como algo de sencilla ejecución".

El jurado ha reseñado acerca de esta pieza su "búsqueda de la belleza como manifestación de la fragilidad" y el riesgo de la caída "como símbolo de la dimensión espiritual humana y el encuentro con la naturaleza".

Además, la intérprete Ksenia Parkhatskaya ha sido reconocida con el premio a la Mejor Interpretación por su trabajo en 'El animal más peligroso del mundo', de la compañía irlandesa Jazzville Productions.

Una artista que, según el jurado, ha enamorado "tanto al público adulto como al más joven" a través de distintas disciplinas como la interpretación, la danza o el canto, y ha transmitido un mensaje "tan importante" como es saber defender "el hecho de ser uno mismo más allá del rebaño".

El galárdón al Premio Espacio Activado, un nuevo reconocimiento de esta edición que distingue a los espectáculos que transforman de forma singular el espacio donde actúan, ha recaido en 'La Baronnade', de la compañía francesa Les Grooms.

El jurado les ha reconocido que nadie ha logrado transformar el espacio urbano de Valladolid como ellos, a través del humor y la música, en "un lugar de interacción con las artes", mediante las sorpresas a los espectadores con "un guiño nuevo y disfrutón".

Por su lado, el Premio del Público, decidido mediante los votos de la aplicación oficial del festival, ha recaido en 'Triplette', de la compañía catalana Labú Teatre & Cris Clown.

Por último, el jurado ha concedido dos menciones especiales; la primera, para 'Texere', de la Cie. Imago, de Francia, por ser un espectáculo "elegante y técnicamente impecable" donde cada movimiento se ejecuta "con precisión y limpieza" y cuya puesta en escena versátil la hace "una obra perfecta para adaptarse a diferentes espacios sin perder fuerza ni belleza".

La segunda, para la compañía inglesa Mimbre que, en palabras del jurado, pone sus intenciones en "repensar y reivindicar el lugar de las mujeres en el circo contemporáneo" y que en esta edición ha generado, de nuevo, "una lección de integración y de normalización corporal" que sitúa a los espectadores "en un mundo necesario".