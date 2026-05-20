El Refugio pide 15 años de cárcel para el hombre que abandonó a quince gatos en San Rafael (Segovia)

El presidente de El Refugio, Nacho Paunero, ante los juzgados de Segovia, minutos antes del inicio del juicio. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La protectora de animales El Refugio ha solicitado una pena total de 15 años y seis meses de prisión para un hombre que abandonó a 15 gatos sin comida, agua ni entorno saludable en una casa de San Rafael (Segovia).

La vista se celebra en el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Segovia por unos hechos que se remontan al verano de 2024, cuando el investigado abandonó a los felinos en el patio interior de una vivienda de la citada localidad al finalizar su contrato de arrendamiento, sin comunicarlo a los propietarios del inmueble, ni adoptar medida alguna para garantizar el bienestar de los animales.

Fue el propietario el que, al acudir a la vivienda tras marcharse el inquilino, quien encontró a los gatos en el patio, en condiciones extremas de abandono, y lo comunicó a la Policía Local de El Espinar, que contactó con El Refugio, protectora que acudió al lugar y se hizo cargo de los catorce animales que vivieron, pues uno de ellos no soportó las condiciones de abandono y murió al poco de ser trasladado a sus instalaciones.

La acusación, ejercida por El Refugio como parte personada en el procedimiento, se articula en un concurso de delitos: doce meses de prisión por cada uno de los 14 gatos que sobrevivieron al abandono, y 18 meses -la pena máxima prevista- por el animal que falleció pese a los tratamientos veterinarios administrados tras su rescate.

El presidente de la organización, Nacho Paunero, ha explicado que la estrategia de acusación ha optado por "pedir un delito por cada animal maltratado", lo que permite acumular las penas y elevar la condena solicitada hasta ese umbral de 15 años y medio.

El panorama que encontraron los agentes y los rescatadores en el interior de la vivienda ha sido descrito por Paunero como un "despropósito" dado que "los animales vivían entre sus propias heces y orina, presentaban pérdida de peso acusada, desnutrición, lesiones, parásitos y un marcado estado de apatía y temor". Paunero ha señalado que, de no haber intervenido, todos los gatos "hubieran podido morir".

Entre los casos más graves, el presidente de la protectora ha relatado que una de las gatas rescatadas "presentaba en su interior una cría momificada", evidencia del deterioro extremo al que habían llegado a estar expuestos los animales.

El informe veterinario del Centro Veterinario El Refugio, fechado el 29 de agosto de 2024, documentó lesiones y patologías que, a juicio de la veterinaria firmante, eran "reveladoras de gran sufrimiento y acreditaban una situación de abandono y maltrato". Uno de los 15 gatos no superó su estado y falleció, lo que ha dado lugar al cargo de maltrato con resultado de muerte, que se suma a la acusación.

En declaraciones realizadas a las puertas del juzgado, Paunero ha subrayado que el caso se sustancia en la vía penal y no en el marco de la Ley de Bienestar Animal, que tiene carácter administrativo. Ha señalado que El Refugio opera "siempre en la vía penal" y ha destacado que el Código Penal vigente, aunque susceptible de mejora a su juicio, ofrece "herramientas suficientes para poner entre rejas a personas que hacen cosas como esta".

La entidad está inmersa actualmente en cerca de un centenar de procedimientos similares en distintas comunidades autónomas. Por el momento, a la espera de la resolución judicial del caso, los 14 gatos supervivientes permanecen en el Centro de Adopción de El Espinar, ya que el fallo judicial es condición previa para que puedan ser entregados en adopción.

Según ha manifestado Punero, el plazo para conocer la sentencia es incierto, dado que en ocasiones el juez resuelve "de forma inmediata y en otras el proceso puede prolongarse durante meses", aunque la organización ha manifestado su deseo de que la resolución llegue "lo antes posible".