La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (segunda por la izquierda), antes de participar en un acto de campaña en Burgos - EUROPA PRESS

BURGOS, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la necesidad de impulsar una fiscalidad que grave a los "superricos" para redistribuir la riqueza y garantizar la igualdad de oportunidades en los servicios públicos, al tiempo que ha vaticinado una "movilización enorme" del electorado joven hacia la izquierda en las elecciones de este domingo, 29 de noviembre.

Durante un acto de campaña celebrado en Burgos, la titular de Juventud e Infancia ha subrayado que España se sitúa económicamente "en la vanguardia" de Europa, por lo que han tachado de "preocupante que la derecha y la extrema derecha hablen de sacrificios y ajustes".

En este sentido, ha interpelado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para recordarle que la patronal y las empresas del Ibex 35 acumulan "grandes beneficios" que deben revertir en el bienestar de las familias trabajadoras mediante políticas públicas.

Asimismo, ha tachado de "absolutamente inaudito" que las organizaciones empresariales hayan salido "escandalizadas" tras la aprobación este martes de la "ampliación de los permisos por fallecimiento", especialmente después de haber registrado cifras récord de ganancias.

A juicio de la ministra, garantizar el futuro de los hijos de las familias trabajadoras "independientemente del código postal donde hayan nacido" es únicamente una cuestión de "voluntad política".

Como aval de esta gestión, han reivindicado los logros alcanzados en los últimos tres años desde el Ejecutivo, citando la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la ampliación de los permisos laborales, la regularización de personas migrantes y el impulso de una ley de entornos digitales seguros.

Por otro lado, Rego ha rechazado el relato de que la juventud española se escora hacia la extrema derecha, calificándolo como un "error de bulto".

Como prueba de este compromiso, la formación ha puesto en valor el papel "ejemplar" de las movilizaciones juveniles en las calles, tanto para exigir el fin de la "barbarie" contra el pueblo palestino como para reclamar el derecho a la vivienda, un empuje social que, según han destacado, ha resultado determinante para que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto de protección a los inquilinos.

Por su parte, los candidatos al Senado Carlos Serrano y el número uno al Congreso por Burgos, Fernando Saiz, han subrayado la "ilusión" por llevar por primera vez a una fuerza de la "izquierda transformadora del territorio"a las Cortes Generales.

En su intervención, el candidato Carlos Serrano ha agradecido el respaldo de Sira Rego en su segunda visita a la comunidad durante esta campaña y ha desgranado los ejes económicos de su programa.

Entre las principales propuestas destaca la reducción de cargas burocráticas y una mejora fiscal para el colectivo de autónomos.

Concretamente, la formación plantea que los trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 85.000 euros anuales realicen una única declaración de la renta al año.

Asimismo, propone establecer una tarifa plana permanente de 88 euros mensuales para aquellos autónomos cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En el ámbito laboral, Frente Amplio ha anunciado que impulsará la exención del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los trabajadores que perciban únicamente el SMI.

Desde la coalición han defendido la necesidad de impulsar un modelo económico alternativo al de "las derechas", ha dicho Serrano, a las que acusan de orientar la financiación pública hacia las grandes multinacionales.

Frente a ese enfoque, la formación apuesta por redirigir los recursos para fortalecer a las cooperativas, la economía social y los pequeños y medianos productores de Castilla y León.