Regresan a casa los 5.000 vecinos afectados por el incendio en Segovia tras noches de "angustia e incertidumbre"

1110161.1.260.149.20260811180106 Vecinos de Los Ángeles (Segovia) regresan a sus casas después del desalojo por el incendio en Navas de San Antonio. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras dos noches de "angustia y de incertidumbre", más de 5.000 vecinos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, han regresado a sus casas a media mañana este martes después del desalojo a raíz del incendio forestal iniciado la tarde del sábado y que el domingo se descontroló por las altas temperaturas y el viento hasta llegar a Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR 2), una situación que ha provocado daños en terrenos agrícolas de la zona.

Vecinos de las zonas afectadas han señalado que la llega del fuego a los dos núcleos segovianos ha sido una "locura", puesto que el desalojo se ha desarrollado de "mala forma" y han lamentado haber conocido la noticia de poder regresar a través de las redes sociales.

"Ha sido todo una locura, salir de malas formas, los avisos no han llegado, ha sido un caos", explica una de las vecinas afectadas a Europa Press, quien tras observar las llamas desde la ventana de su casa, salió a la calle para informarse sobre el estado del incendio y, en ese momento, fue informada por los agentes que había que evacuar.

Con la misma inmediatez lo ha vivido el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, quien ha afirmado que en hora y media 5.000 personas tuvieron que desalojar los núcleos urbanos, al tiempo que ha detallado que el ayuntamiento no es el que tiene que mandar el mensaje de desalojo y ha remarcado que el Consistorio puso a disposición todos los recursos para avisar puerta por puerta y con megáfonos a los vecinos en una zona muy extensa.

Los avisos a los afectados ante la urgencia del fuego se complementaron desde el Ayuntamiento de El Espinar con el envío a través de la aplicación 'bando movil', en la que están registradas más de 8.000 personas, según ha transmitido el alcalde, aunque ha reconocido a los habitantes de la zona que en esta situación "extrema" se han cometido "errores" y ha trasladado que "asumen" los fallos que les correspondan.

"Era algo que vimos que iba a ocurrir porque los pastos están muy sucios y desde la administración deberían de tomar medidas para que el año que viene no vuelva a suceder", ha asegurado por su parte una vecina de la localidad de El Espinar donde pernoctaron durante el desalojo unas 200 personas, situación que en caso de su familia no fue necesaria ya que pudieron trasladarse "a la casa de unos familiares en Madrid". "Nuestra casa no tiene daños y la urbanzizaciónn parace que tampoco", ha manifestado la vecina.

Asimismo, los 200 vecinos que tuvieron que ser acogidos en el polideportivo municipal han estado asistidos por psicólogos proporcionados por la Junta, así lo ha explicado esta vecina, que ha calificado las más de 48 horas de espera con "buen ambiente, aunque las noches han sido muy largas y ha habido tiempo para todo: da para llorar, para hablar y necesitamos siempre que alguien nos escuche" y precisamente ha puesto en valor la "escucha" que se ha dado a los afectados, una acción que ha calificado como "una baza fundamental" en la vivencia en el complejo deportivo.

"Hay que ponerse en la piel de los demás y yo creo que cuando te llaman y te dicen que 'te tienes que ir de tu casa' ninguno sabríamos que coger y con todo lo que acontece la gente se va de su hogar pensando que no va a volver", ha evocado el alcalde que junto a 500 voluntarios apoyó a los desalojados "para conseguir una cierta normalidad dentro de la penuria que han vivido".

Después del periodo de "angustia", a primera hora de este martes el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Segovia ha acordado este martes levantar la medida de evacuación para los vecinos de los nucleos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael y reabrir al tráfico la carretera SG-722, tras evaluar la situación del incendio de Navas de San Antonio (Segovia), ha explicado el alcalde sobre el regreso que los usuarios que lo ha hecho en sus propios vehículos y con los de Protección Civil.