Regresan a sus casas los vecinos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael en Segovia evacuados por el incendio

Incendio de Navas de San Antonio, con las llamas cercando Los Ángeles de San Rafael.- NACHO VALVERDE - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Segovia ha acordado este martes levantar la medida de evacuación para los vecinos de los nucleos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael y reabrir al tráfico la carretera SG-722, tras evaluar la situación del incendio de Navas de San Antonio (Segovia).

La reunión del CECOPI ha tenido lugar a las 8.30 horas en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, presidida por la delegada territorial, Raquel Alonso, para analizar la evolución del fuego tras los trabajos nocturnos desempeñados por el operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León.

A la vista de la "efectividad" de las labores realizadas y a propuesta de los técnicos del operativo de extinción y de las administraciones representadas, se ha decidido que los ciudadanos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael, que permanecían evacuados en El Espinar y Villacastín desde el domingo, ya pueden regresar a sus hogares.

Asimismo, la carretera SG-722, que permanecía cortada en todo su recorrido, ha quedado reabierta a la circulación. Una vez levantadas todas las medidas de protección adoptadas para la población, el Índice de Gravedad Potencial (IGR) ha descendido a IGR 1.

La delegada Territorial de la Junta, Raquel Alonso, ha celebrado los trabajos que el dispositivo ha realizado durante la noche que ha permitido mantener "perimetrado" el incendio que continúa "sin llama" en Navas de San Antonio.

Alonso ha avanzado el inicio de las actuaciones de logística "para que todos los vecinos de los dos municipios desalojados vuelvan a sus casas", al tiempo que ha agradecido la colaboración de "todos", administraciones, voluntarios, bomberos... que han arrimado "el hombro" en lo que han podido y las personas han necesitado.

Por su parte, el jefe del servicio de medio Ambiente, Ignacio Quintanilla, ha subrayado que, a lo largo del día de hoy, se continuará con la "vigilancia y consolidación" del perímetro después de una noche con condiciones meteorológicas "bastante favorables".