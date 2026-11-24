La Reina Sofía recibe la Medalla de la Universidad de Salamanca, a 24 de noviembre de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España) - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina doña Sofía ha recibido este martes la Medalla de la Universidad de Salamanca por su "estrecha vinculación" con la institución a lo largo de medio siglo, la máxima distinción institucional que concede el Estudio salmantino, durante un acto académico celebrado en el Aula Francisco Salinas de las Escuelas Mayores.

La concesión reconoce su "estrecha y continuada vinculación" con la institución académica a lo largo de medio siglo, en un año marcado por el XXXV aniversario del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Durante la ceremonia, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha destacado la "sintonía histórica" entre la Corona y la institución académica, recordando la inscripción en griego que rodea el medallón de los Reyes Católicos en la fachada plateresca de la Universidad.

"Hace cinco siglos, la universidad lo escribió en piedra: Los Reyes a la Universidad, y la Universidad a los Reyes. Hoy, Majestad, lo grabamos en metal y lo firmamos con el corazón", ha expresado.

Asimismo, el máximo responsable académico ha subrayado que este reconocimiento responde a una relación forjada durante cinco décadas desde que la Reina Sofía visitara por primera vez la institución para inaugurar el curso académico 1976-1977.

"No venimos a descubrir méritos lejanos, sino a agradecer una cercanía constante, un respaldo leal y una sintonía profunda con el espíritu de esta casa. Cincuenta años de visitas que se han hecho compañía", ha señalado durante su intervención.

Uno de los pilares de esta colaboración es el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, convocado conjuntamente por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca desde 1992.

Al cumplirse tres décadas y media de trayectoria, el rector ha resaltado el papel decisivo de Su Majestad para consolidar el certamen.

"Gracias a su impulso personal y a su fidelidad inquebrantable en cada convocatoria, este galardón se ha erigido en la cumbre de la lírica en español y portugués", ha indicado.

Más allá del ámbito humanístico, la Universidad de Salamanca ha querido reconocer la implicación de Doña Sofía en el impulso a la investigación científica y las causas sociales, recordando hitos como la celebración en el Paraninfo, en junio de 2022, de la cumbre internacional Global Summit NEURO junto a la Reina Silvia de Suecia, organizada por la Fundación Reina Sofía y la Fundación CIEN.

Según ha expresado el rector, aquella cita "situó a Salamanca en el epicentro mundial de la investigación sobre el alzhéimer y las enfermedades neurodegenerativas" al recordar que el "verdadero conocimiento solo alcanza su plenitud cuando sirve para mejorar la vida y aliviar el dolor de las personas".

El acto, enmarcado en los actos conmemorativos del V Centenario de la Escuela de Salamanca, ha concluido con la imposición de la medalla como símbolo de gratitud permanente de toda la comunidad universitaria.

"Que quede así, en el metal y en la memoria: la Universidad de Salamanca honra hoy a quien tanto ha honrado su historia", ha subrayado el rector, una vez que el secretario general, Alfredo Ávila, diera lectura al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión del pasado 20 de julio para la concesión de la máxima distinción institucional del Estudio salmantino a la Reina Sofía.

A continuación, el Coro de la Universidad de Salamanca, dirigido por Sara Escuer Salcedo, ha interpretado el tema "Cantares" (basado en un texto de Antonio Machado, con música y arreglo de Joan Manuel Serrat y Liliana Cangiano) con el que se puso fin al breve pero emotivo acto que contó con la presencia, entre otras autoridades, del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen Vélez, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.