Renfe reorganiza el servicio de trenes con paso por Palencia en fin de semana desde el 21 de marzo por las obras de Adif

Archivo - Tren AVE con el que Renfe presta servicio a Palencia y León - MINISTERIO DE FOMENTO - Archivo

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe reorganiza el servicio de trenes con paso por Palencia los fines de semana a partir del 21 de marzo con motivo de los trabajos que Adif está llevando a cabo para la construcción de la nueva línea de Alta Velocidad a Cantabria.

Las mencionadas obras provocarán que entre las fechas indicadas se suspenda la circulación de trenes a su paso por la estación de Palencia algunos fin de semanas y en determinadas franjas horarias , motivo por el que Renfe reorganizará los servicios comerciales que presta en las conexiones con Asturias, Santander y León y del Alvia Barcelona-Galicia/Salamanca, así como los servicios de Media Distancia, para garantizar la movilidad de los viajeros durante las obras.

El corte de vía comenzará este sábado, 21 de marzo, a partir de las 14.00 horas, y se extenderá hasta las 16.00 horas del domingo. Se repetirá en esa misma franja horaria a lo largo de diferentes fines de semana.

La interrupción de la circulación afecta a todos los trenes, tanto los servicios que circulan por la vía de Alta Velocidad como por la vía Convencional, según ha precisado Renfe en un comunicado recogido por Europa Press.

En el mes de marzo, se verá modificado el servicio además del 21 los días 22, 28 y 29; en abril abarcará los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26; en mayo los días 2, 3 y 9; mientras en los meses de junio y julio incluirá todos los sábados y domingos, en las franjas horarias especificadas.

En este contexto, Renfe va a facilitar la movilidad de sus clientes en diferentes servicios afectados con planes alternativos de transporte por carretera.

Así, en el caso de los servicios AV Asturias-Madrid, Renfe va a reforzar las plazas en aquellos trenes que sí pueden circular en los tramos horarios de circulación abierta. No obstante, los trenes con horarios en los tramos afectados por los cortes por las obras no circularán los días anteriormente señalados, mientras los trenes pasantes de Asturias circularán del modo habitual en los trayectos Madrid-Valencia y Madrid-Alicante.

TRAYECTOS ASTURIAS-MADRID

Por ello, en los trayectos Asturias-Madrid, Renfe reorganiza el servicio y ofertará en el corredor asturiano trenes en doble composición, es decir, con el doble número de plazas, así como Servicios Especiales Alvia y AVE, para dar más posibilidades de viaje a sus clientes y compensar el número habitual de plazas diarias ofertadas.

Estas plazas de refuerzo estarán disponibles los sábados en el Alvia 4071 Madrid 7.32 - Gijón, tren en doble composición; el AVE 10491 Madrid 9.15 - Gijón, servicio especial, y el Alvia 10410 Gijón 10.20 - Madrid, servicio especial. Los domingos, beneficiarán al Alvia 4140 Gijón 15.28 - Madrid, tren en doble composición, y el AVE 10370 Gijón 17.10 - Madrid, servicio especial.

Renfe ha precisado que en el caso de los trenes que no circularán, el Alvia 4170 Avilés 17.10 - Madrid, se prestará como Servicio Especial al iniciar su recorrido como AVE en Gijón y los viajeros de Áviles serán encaminados en Cercanías hasta Oviedo.

TRANSBORDOS EN LOS TRENES DE LEÓN Y SANTANDER

Por otro lado, para los servicios León-Madrid se han programado transbordos por carretera entre Valladolid y León para los trenes afectados en el tramo horario de corte por obras de sábados y domingos.

Así, el horario de salida con origen en León se adelanta una hora y 15 minutos para los servicios que precisen transbordo por carretera. En cuanto a las conexiones Santander-Madrid, se realizará transbordo por carretera entre Valladolid y Santander.

Además, los trenes del servicio Transversal Alvia Barcelona-Galicia/Salamanca también modificarán parte de su recorrido por estas obras con transbordos por carretera entre Miranda y León, y los horarios pueden sufrir variaciones durante las obras.

TRENES DE SERVICIO PÚBLICO

Renfe ha señalado que los viajeros de los trenes de Media Distancia afectados también realizarán parte del trayecto por carretera con el fin de salvar el corte de circulación en Palencia, para lo que ha programado 638 servicios en autobús.

Para los sábados, este servicio se prestará en los Media Distancia 18214 León 14.36 - Palencia (bus Paredes de Nava-Palencia), 18212 Palencia 16.33 - Valladolid (bus Palencia-Venta de Baños), 18217 Valladolid 14.10 - Palencia (bus Venta de Baños-Palencia), 18218 Palencia 15.38 - Medina (bus Palencia-Venta de Baños), 18306 Salamanca 14.00 - Palencia (bus Venta de Baños-Palencia) y 18215 Palencia 17.00 - León (bus Palencia-Paredes de Nava).

También, se ofertará el servicio en autobús para el Media Distancia 12100 Gijón 14.18 - Valladolid (bus Paredes de Nava-Valladolid), 18005 Madrid 18.23 - León (bus Venta de Baños-León), 18006 León 15.42 - Madrid (bus Paredes de Nava-Venta de Baños), 18003 Madrid 16.26 - León (bus Venta de Baños-Paredes de Nava), 18103 Valladolid 18.30 - Santander (bus Valladolid-Frómista) y 18104 Santander 16.27 - Valladolid (bus Frómista-Valladolid).

Los domingos, beneficiará a los servicios 18101 Valladolid 07.18 - Gijón (bus Valladolid-Paredes de Nava), 18214 León 14.36 - Palencia (bus Paredes de Nava-Palencia), 18215 Palencia 17.00 - León (bus Palencia-Paredes de Nava), 18002 León 06.50 - Madrid (bus Paredes de Nava-Venta de Baños), 18211 Valladolid 12.25 - Palencia (bus Venta de Baños-Palencia), 18218 Palencia 15.38 - Medina (bus Palencia-Venta de Baños), 18308 Palencia 13.25 - La Alamedilla (bus Palencia-Venta de Baños), 18217 Valladolid 14.10 - Palencia (bus Venta de Baños-Palencia), 18101 Valladolid 09.52 - Santander (bus Valladolid-Frómista) y 18100 Santander 07.14 - Valladolid (bus Frómista-Valladolid).

Los billetes estarán en breve disponibles en los canales oficiales de Renfe y la venta se irá abriendo progresivamente. Aquellos viajeros que hubieran adquirido su billete con antelación para alguno de los trenes afectados y prefieran modificar su viaje, podrán hacerlo sin coste ya que Renfe ha habilitado los cambios y anulaciones gratuitos.

En este contexto, Renfe aconseja a los viajeros consultar los horarios de sus trenes antes de viajar y recuerda que los horarios y recorridos de los servicios podrían acumular demoras o sufrir modificaciones durante el transcurso de los cortes programados por estas obras.

No obstante, asegura qie informará puntualmente, a través de sus canales de comunicación oficiales a los clientes de las posibles modificaciones en sus trenes o en los planes alternativos programados, en el caso de producirse por necesidades operativas.