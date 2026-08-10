Renfe saca a la venta 7.000 plazas 'Tren+Bus' para viajar a Santander por las obras del AVE en la provincia de Palencia

PALENCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe adaptará el paso de sus trenes por Palencia desde el próximo 19 de agosto por las obras ferroviarias que se están llevando a cabo en la nueva línea de Alta Velocidad a Cantabria y pondrá a la venta cerca de 7.000 plazas extraordinarias para viajar entre Santander y Madrid bajo el formato tren+bus.

Con estas cerca de 7.000 plazas extraordinarias se trata de atender la "alta demanda" de movilidad en agosto e incrementar las opciones de viaje con origen o destino en Santander y Torrelavega, según han asegurado Renfe.

Estos billetes estarán en breve disponibles para la venta.

El servicio Alvia del corredor Santander-Madrid se prestará por carretera en el trayecto entre Santander y Palencia en todas sus frecuencias durante las próximas semanas.

Del 20 al 30 de agosto, las plazas de refuerzo tren+bus se distribuirán en cuatro servicios Intercity por sentido, a bordo de los cuales los viajeros realizarán una parte del trayecto y continuarán con un transbordando por carretera para salvar el tramo afectado por las obras.

Con origen en Chamartín, la salida de los nuevos combinados tren+bus se realiza a las 8:40 y 9:25 (de lunes a sábado, con transbordo en bus de Bugos a destino), a las 9:56 (de lunes a sábado, con transbordo en bus de Palencia a destino) y a las 14:48 (diario, con transbordo de Burgos a destino).

Desde Santander, los nuevos combinados circularán a diario excepto sábados con salida a las 13:08 (transbordo en bus de origen hasta Palencia) y a las 14:46, 15:54 y 17:43 (por carretera de origen hasta Burgos).

Para los trenes de servicio público en Castilla y León la compañía garantiza la movilidad de los usuarios con más de 680 trayectos por carretera.

Así, los servicios Regionales y de Media Distancia adelantan sus horarios de salida ya que tendrán que realizar por carretera una parte de su trayecto al quedar cortada la circulación durante diez días en las líneas entre Magaz y Venta de Baños con Palencia y, posteriormente, entre Venta de Baños y Arroyo Villalobón, hasta el 21 de septiembre.

La relación de Media Distancia entre Madrid Príncipe Pío y León se prestará con transbordo por carretera entre Venta de Baños y León el 19 de agosto para el MD 18003 y el MD 18005, con salida de Madrid a las 16:26 y a las 18:23 respectivamente.

Del 20 de agosto al 20 de septiembre, el transbordo por carretera se realizará entre Venta de Baños y Paredes de Nava en ambos trenes y también en los MD 18002 y 18006, con salida de León a las 6:17 y 15:18.

El servicio de Media Distancia entre Madrid Príncipe Pío y Palencia realizará por carretera el trayecto entre Venta de Baños y Palencia. El MD 18007 con salida de Madrid a las 20:25 lo hará del 19 de agosto al 20 de septiembre y el MD 18066 con origen en Palencia a las 5:27 lo hará del 20 de agosto al 21 de septiembre.

El trayecto Regional entre Palencia y León se realizará del 20 al 30 de agosto por carretera entre Palencia y Paredes de Nava en el Regional 18215 con salida de la capital palentina a las 16:39 y el Regional 18214 con origen en León a las 14:36.

El servicio Regional entre Valladolid y Palencia se va a prestar parcialmente por carretera entre Venta de Baños y Palencia, del 20 de agosto al 20 de septiembre. Afecta a los Trenes Regionales 18211, 18219 y 18217, con salida de Valladolid a las 12:25, 19:34 y 14:10. En sentido inverso, ese tramo en autobús se hará en el Regional 18212 y el 18216, con salida de Palencia a las 16:15 y 6:45 respectivamente.

La conexión de Media Distancia entre Palencia y Salamanca se hará por carretera entre Palencia y Venta de Baños del 20 de agosto al 20 de septiembre en el MD 18308 con salida de Palencia a las 13:06 y en el MD 18306 con origen en Salamanca a las 14:00.

Los trenes Regionales entre Valladolid y Gijón realizarán transbordo por carretera entre la estación de Campo Grande y Paredes de Nava del 20 de agosto al 21 de septiembre en el Regional 12101 con salida de Valladolid a las 6:25 (6:40 los fines de semana). En sentido contrario, el transbordo por carretera se llevará a cabo del 1 al 20 de septiembre para los viajeros del Regional 12100 con origen en Gijón a las 14:18.

El servicio Regional de León a Valladolid también realizará por carretera el itinerario entre Paredes de Nava y Valladolid en el Regional 12602 con salida de la terminal leonesa a las 18:58.

El Regional entre Ponferrada y Valladolid con salida los domingos a las 16:33 de la capital berciana, hará transbordo por carretera entre Paredes de Nava y Valladolid del 20 de agosto al 20 de septiembre.

La conexión Regional entre Palencia y Medina del Campo en el tren 18218, con salida de la capital palentina a las 15:20, también realizará por carretera el tramo entre Palencia y Venta de Baños entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre.

La comunicación en los trenes Regionales entre Valladolid y Santander también se ve afectada por las obras de Adif. El trayecto se realizará íntegramente por carretera del 20 al 30 de agosto en los siguientes trenes: Regional 18101 y Regional 18105, con salida de Valladolid a las 9:52 y 18:30 respectivamente. Los fines de semana del 22 al 30 de agosto, también el servicio Regional 18701 con origen en Valladolid a las 7:45, se prestará por carretera en todo su recorrido.

Del 31 de agosto al 20 de septiembre, el Regional 18105, con salida de Valladolid a las 17:50, transborda por carretera entre Valladolid y Frómista, el Regional 18104 con salida de Santander a las 16:27 transborda por carretera entre Frómista y Valladolid. El Regional 18101, con origen en Campo Grande a las 9:52 se realizará por carretera en Valladolid y Osorno y el Regional 18102 con salida desde Santander a las 9:20 se realizará por carretera en Osorno y Valladolid del 31 de agosto al 21 de septiembre.