Rescatado un escalador herido en la cascada de San Miguel de Angulo, en Valle de Mena (Burgos)

La UVI móvil atiende al escalador en Medina de Pomar antes de su traslado al hospital de Cruces (Vizcaya). - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

BURGOS, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido a mediodía de este domingo el rescate de un escalador que ha resultado herido tras sufrir una caída en la cascada de San Miguel de Angulo, en Valle de Mena (Burgos).

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 14:05 horas, en la que solicitaban asistencia para un escalador de 34 años que había resultado herido tras resbalar durante la realización de un "rappel" en la cascada y que se encontraba consciente, con dolor en un brazo y el tórax, además de mareo.

El gestor del 1-1-2 ha realizado de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha efectuado la primera valoración e indicado al alertante las medidas a seguir hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente para concretar la ubicación de la víctima y ha movilizado un helicóptero de rescate con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. Asimismo, se ha informado del incidente a la Guardia Civil de Burgos y a los Bomberos de Miranda de Ebro.

Al llegar a la zona, el helicóptero ha descendido el equipo de rescate mediante la grúa en vuelo estacionario, de modo que los rescatadores han accedido al herido y le han prestado asistencia inicial.

Posteriormente, se le ha colocado un cinturón pélvico antes de su encamillado y se le ha izado al helicóptero junto a la rescatadora enfermera mediante una segunda maniobra de grúa, acción tras la cual se ha recogido al segundo rescatador.

Desde allí, el helicóptero ha trasladado al escalador hasta la base de extinción de incendios de Medina de Pomar, donde una UVI móvil de Emergencias Sanitarias le ha atendido y posteriormente le ha trasladado al hospital de Cruces (Vizcaya).