Rescatado un jinete herido tras caer de un caballo en una zona de montaña de San Emiliano (León)

Rescatado un jinete de unos 70 años tras caer de un caballo en una zona de montaña de San Emiliano (León) - JCYL

LEÓN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha sido trasladado al hospital de León tras sufrir un traumatismo en la cabeza al caer de un caballo en un sendero de montaña de San Emiliano (León), en una zona de difícil acceso situada en el límite entre Castilla y León y Asturias, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 12.54 horas de este sábado para solicitar asistencia para el jinete, que había quedado inconsciente tras la caída. En el lugar se encontraban otras tres personas a caballo.

El Centro Coordinador de Emergencias ha localizado al herido en un valle entre la Peña Tolondra y el pico de la Almagrera, al norte del Collado Rodriguero, y ha movilizado el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, que se encontraba en las inmediaciones.

Una vez en el lugar, el helicóptero ha aterrizado y los rescatadores han accedido a pie hasta el hombre, que ya había recuperado la consciencia y presentaba un traumatismo en la cabeza.

El equipo le ha colocado un collarín de inmovilización cervical mientras esperaba la llegada de otro helicóptero de Emergencias Sanitarias.

El personal sanitario de este segundo helicóptero ha atendido al herido en el lugar y, posteriormente, le ha trasladado al hospital de León.