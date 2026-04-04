Rescatados dos montañeros en una zona de difícil acceso en un paraje de Picos de Europa en León - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos montañeros, de 46 y 48 años, atrapados por la nieve en una zona de difícil acceso en el conocido como paraje de Las Colladina, situado en el Macizo Central de Picos de Europa, en la provincia de León.

Los especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil con base en Sabero, organizaron en la tarde del viernes 3 de abril el dispositivo de rescate, apoyados por el helicóptero de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, con base en La Virgen del Camino (León).

Tras acceder a la zona, lograron rescatar a los montañeros, quienes fueron trasladados por vía aérea hasta una zona segura en la localidad de Fuente Dé (Cantabria), lugar donde tenían estacionado su vehículo.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press, ninguno de los dos montañeros necesitó asistencia sanitaria.