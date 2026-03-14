Rescatados Tres Montañeros Con Síntomas De Hipotermia En La Sierra De Gredos. - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este sábado a tres montañeros con síntomas de hipotermia en un refugio de la Sierra de Gredos, en concreto en el término municipal de Navalperal de Tormes, según ha informado el cuerpo en un comunicado recogido por Europa Pres.s

El rescate se ha realizado en la madrugada de este sábado tras recibir, sobre las 1.10 horas, un aviso del 1-1-2 sobre tres personas, dos varones de 18 y 21 años y una mujer de 23, que se encontraban en dificultades, con hipotermia, a unos dos o tres kilómetros del Refugio Elola.

Por ello, se ha activado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de El Barco de Ávila, que, pese a las condiciones meteorológicas adversas, con ventisca y baja visibilidad, han logrado localizar a los jóvenes, entre los cuales los dos varones presentaban hipotermia leve, mientras que la mujer sufría hipotermia grave.

Tras estabilizarlos, los rescatadores han descendido hacia la Plataforma de Gredos, dejando parte del material en la zona debido a las condiciones extremas.

Una vez en la Plataforma, los tres rescatados han sido atendidos por personal sanitario en una ambulancia, y a continuación trasladados al Centro de Salud de Navarredonda de Gredos para recibir asistencia médica tras la intervención.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de planificar adecuadamente las actividades de montaña, consultar la previsión meteorológica y equiparse con el material necesario para afrontar posibles cambios bruscos de tiempo, especialmente en zonas de alta montaña como la Sierra de Gredos. En caso de emergencia, se puede contactar con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o de la aplicación móvil AlertCops.