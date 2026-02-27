Rescatan a dos jóvenes montañeros enriscados en un collado en Arenas de San Pedro (Ávila) - 112 CYL

ÁVILA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a dos montañeros de 21 y 23 años enriscados en un collado cerca de Guisando en el camino hacia el refugio Victory, en Arenas de San Pedro (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 16.53 horas que informaba de que dos jóvenes se encontraban enriscados en una zona de difícil acceso en la mencionada ubicación.

El gestor del 112 ha transferido al alertante con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de los dos jóvenes que no podían continuar la marcha y que, además, había perdido parte del equipo.

Por tanto, se ha procedido a movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. Además, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil (Cos) y, por protocolo, a los bomberos de Ávila.

Una vez localizada la pareja de senderistas, los rescatadores han procedido a acceder hasta ellos en estacionario y a evacuar a ambos jóvenes que se encuentran ilesos. Acto seguido, el helicóptero de rescate ha volado hacia Guisando, donde se ha dejado a los dos jóvenes rescatados en lugar seguro.