Rescatan a un montañero herido tras sufrir una caída en el Pico Espigüete, en Palencia - 112 CYL

PALENCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta ha socorrido a un montañero de 30 años que ha resultado herido tras haber sufrido una caída en la cara este del pico Espigüete, en Velilla del Río Carrión (Palencia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 a las 15.27 horas en la que se explicaba que un montañero, que formaba parte de un grupo de diez, había sufrido una caída y se encontraba herido con un golpe en el pecho, consciente y mareado.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima, en la arista este del pico, y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al mismo tiempo, el 112 ha trasladado el avisa del incidente a la Guardia Civil de Palencia y a los Bomberos de la Diputación.

Una vez localizado el punto en que se hallaba el grupo de montañeros, el helicóptero ha realizado un apoyo de patín en tierra para facilitar el descenso del equipo de rescate.

Ya con el herido, y una vez prestada una primera asistencia, se le ha encamillado para izarle al helicóptero, mediante una maniobra de grúa junto con la rescatadora enfermera.

Desde allí, han volado hasta la localidad de Guardo, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias ha recogido al montañero accidentado para ser atendido de sus lesiones.