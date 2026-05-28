Rescatan a un senderista extraviado e indispuesto en el pico El Travieso en Candelario (Salamanca) - 112 CYL

SALAMANCA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León ha auxiliado este jueves a un senderista de unos 50 años que se había extraviado y se encontraba indispuesto en una zona de difícil acceso de la ruta circular del pico El Travieso, en Candelario (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta ha dirigido el rescate que ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112, a las 16.48 horas, del propio senderista, que indicaba encontrarse extraviado en la ruta circular del pico El Travieso y solicitaba asistencia por encontrarse además indispuesto en una zona de difícil acceso por tierra.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de efectuar una valoración telefónica, y con el Centro Coordinador de Emergencias, desde donde se ha coordinado el incidente y se ha localizado la posición exacta del afectado.

El Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermero. Además, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca.

Una vez localizado el senderista en el paraje de El Baldío, a unos 600 metros al oeste del aparcamiento de la primera plataforma, el helicóptero ha realizado un vuelo estacionario para facilitar el descenso de los rescatadores mediante una maniobra de grúa.

Tras acceder hasta el afectado y prestarle una primera asistencia, el equipo ha procedido a evacuarle con un triángulo de evacuación junto a la rescatadora enfermera.

Posteriormente, el helicóptero ha trasladado al senderista hasta Béjar, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias -Sacyl- se ha hecho cargo del paciente para su traslado al hospital de la ciudad.