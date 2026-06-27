Restricciones de tráfico este lunes en diferentes vías de León por el paso de un rebaño de cerca de 2.500 ovejas

LEÓN, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado de restricciones de tráfico este lunes, 29 de junio, con motivo del tránsito de un rebaño de cerca de 2.500 ovejas desde Puente Castro hacia Trobajo del Camino, entre las 6.45 y las 11.00 horas.

Las vías afectadas por el paso de este rebaño ovino serán la carretera de Villarroañe, la travesía Cirujano Rodríguez, avenida de La Lastra, avenida de San Froilán, calle La Flecha, avenida de La Lastra, calle Los Aluches, avenida Carrero Blanco, carretera de Vilecha, avenida Fernández Ladreda, avenida Portugal y avenida Agustinos de León hacia Trobajo del Camino.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas, aunque los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico, según ha trasladado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.