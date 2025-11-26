RÍO Shopping celebra este fin de semana la II edición del Black Friday Party con un disco bus gratuito, DJ y regalos

Archivo - Exterior del centro comercial RÍO Shopping, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). - RÍO SHOPPING - Archivo

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

RÍO Shopping celebra este fin de semana, del 27 al 29 de noviembre, la segunda edición del Black Friday Party con un party bus gratuito, DJ en vivo, cócteles y regalos para los primeros visitantes.

El centro comercial ubicado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) repite con este evento tras el "gran éxito" del año pasado e incluye como "gran novedad" el Party Bus, un autobús gratuito que conectará con el centro de Valladolid y contará con música y ambiente disco a bordo.

Con esta iniciativa, se facilita el acceso a RÍO Shopping y, además, se incorpora "una dosis extra de diversión al viaje", que se convertirá así "en una parte esencial de la experiencia", según ha señalado el establecimiento.

El Party Bus realizará salidas cada hora entre las 17.00 y las 20.00 horas desde paradas estratégicas como Plaza Zorrilla, Plaza Poniente, la Plaza de Toros y Vallsur, con regreso desde RÍO Shopping desde las 17.30 hasta las 20.30 horas.

Durante los tres días, la música también será protagonista en el entorno de RÍO Shopping con la colaboración de la escuela Who is in da school, que ofrecerá sesiones de DJ en vivo en las dos entradas principales, en el atrio de IKEA y la plaza de Primark. Las actuaciones se celebrarán por las tardes del jueves 27 y viernes 28, y el sábado 29 durante todo el día.

La colaboración con esta escuela musical aporta un "valor añadido y humano" a esta iniciativa, ya que entre sus alumnos se encuentran jóvenes en situación de vulnerabilidad que a través de la música trabajan en su inclusión y desarrollo personal y profesional.

Además, los visitantes podrán disfrutar en el hall de H&M de cócteles gratuitos, sin alcohol, a los que podrán acceder tras inscribirse a la newsletter de RÍO Shopping, que además regalará una bolsa exclusiva de edición limitada a los primeros 1.000 visitantes que lleguen cada día.

RÍO Shopping refuerza así su posición como "lugar de encuentro, de conexión y de celebración". "Ver cómo la gente disfrutó el año pasado nos ha motivado para preparar esta segunda edición. Hemos pensado cada detalle para que la experiencia empiece incluso antes de llegar y que todo el mundo, independientemente de la edad, sienta que la fiesta es para ellos", ha destacado la responsable de Marketing y Comunicación de RÍO Shopping, Sara Valladolid.