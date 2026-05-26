Robles califica de "toque de atención" los recientes ataques contra Kiev con armamento "absolutamente sofisticado"

1090552.1.260.149.20260526191156 La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la II Jornadas Geopolíticas del IEEE. - EUROPA PRESS

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de "toque de atención" los recientes e intensos ataques contra Kiev ejecutados con armamento "absolutamente sofisticado", así como las ofensivas permanentes con drones que sufren los países bálticos.

Robles, quien esta tarde ha inaugurado en el Centro de Congresos del Parador de El Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) las II Jornadas Geopolíticas del Instituto Español de Estudios Estratégicos, celebradas bajo el título 'El orden internacional en transición, ha expresado la firme preocupación del Ministerio de Defensa por el escenario global actual, haciendo hincapié en que la entrada en el quinto año de la guerra de Ucrania supone que "se está fracasando" en la búsqueda de la paz.

Durante su intervención, la titular de la cartera ha destacado la labor del ex alto representante Josep Borrell y de la exministra Ana Palacio, al manifestar la importancia de contar con una "visión de Estado" en las políticas de seguridad y defensa, por encima de cualquier postura partidista o ideológica. Asimismo, ha agradecido al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y al instituto la creación de este marco de debate para analizar con "sinceridad" la situación actual de Europa y del mundo.

A este panorama ha sumado la compleja y difícil situación que se vive en Oriente Medio, marcada por un alto el fuego incierto en Gaza y por las restricciones al tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz, un problema que no existía antes del inicio del conflicto.

Frente a esta coyuntura internacional, Robles ha asegurado que España mantiene un compromiso inquebrantable con el multilateralismo y con el respeto estricto al derecho internacional para garantizar las reglas de convivencia, evitando que cada nación imponga sus propias directrices en función de su potencia armamentística.

En este sentido, ha subrayado de manera tajante que "España no va a entrar nunca en ninguna situación de conflicto si no tiene un amparo, un paraguas internacional" de alguna organización reconocida.

La ministra ha defendido la posición del país como un aliado serio, responsable y firmemente comprometido tanto con la Unión Europea como con la Alianza Atlántica, al tiempo que ha rechazado de plano las relaciones basadas en la imposición.

La responsable de Defensa ha puesto en valor el despliegue de los cerca de 4.000 militares españoles que actualmente cumplen misiones de paz en distintos dominios por todo el planeta, en alusión a los contingentes presentes en Eslovaquia, Letonia, la operación Atalanta de la Unión Europea y el Líbano, donde permanecen 700 soldados.

Robles ha manifestado su profundo orgullo por el sacrificio y la profesionalidad de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Al respecto, ha respondido con firmeza a los dirigentes políticos extranjeros que cuestionan la implicación del país. "Claro que España se compromete, está firmemente comprometida y el mejor compromiso son sus hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas".

Finalmente, la ministra ha rendido un emotivo homenaje a los casi 190 miembros del ejército que han fallecido en acto de servicio en la defensa la paz, al señalar que ellos constituyen el mejor ejemplo a seguir para la nación.

Para concluir, ha recordado la necesidad estratégica de destinar recursos económicos al sector y ha aseverado ante los asistentes que "trabajar por la paz también implica invertir en defensa", ya que dicha inversión se traduce de forma directa en seguridad, libertad y democracia.