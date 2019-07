Ronaldo ve "inviable" comprar el Zorrilla con su actual tasación pero reconoce que la negociación "está empezando"

Publicado 25/07/2019 14:27:44 CET

VALLADOLID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Luiz Nazario da Lima, considera "inviable" comprar el José Zorrilla con la tasación que ha realizado el Ayuntamiento, propietaria del estadio, y que eleva a 13 millones el precio de la instalación, si bien reconoce que las negociaciones acaban de "empezar" y se "prevén largas".

Así lo ha señalado el máximo responsable del club, en declaraciones recogidas por Europa Press de la web de la entidad blanquivioleta. "La tasación que vino está sobrevalorada. Estamos estudiando todo, pero con este valor y lo que tenemos que gastar en la reforma es prácticamente inviable", ha insistido, para reconocer que la intención del club es tener las "mejores condiciones" para los aficionados. "Si la operación mejor es comprar el estadio haremos un esfuerzo. La negociación está empezando y va a ser larga", ha admitido.

No obstante, ha dejado claro que el estadio va a tener un "mejor aspecto" tras la retirada del foso y que, de momento, no hay prevista ninguna reunión con el Ayuntamiento de Valladolid. "Por ahora estamos centrados en el equipo. No tenemos prisa, pero sí en mente que tenemos que hacer todo lo posible para que el estadio tenga una mejor calidad", ha agregado.

En el plano deportivo, ha expersado su convencimiento de que el Real Valladolid conformará un equipo "competitivo" antes del cierre del mercado. "Nos estamos superando. La expectación es muy grande por hacer un equipo competitivo y mejorar la campaña del año pasado. Hemos hecho un gran esfuerzo para renovar a muchos jugadores. La base del año pasado la hemos renovado e intentamos arreglar las peticiones del entrenador", ha comentado Ronaldo, antes de aclarar que "no" cree que este año se pueda realizar "un fichaje caro".

Además, ha reiterado su convencimiento en que el Real Valladolid configurará un equipo "competitivo" capaz de "pelear" hasta el final por el objetivo de la permanencia. "Si quedamos un año más en Primera, a partir del año que viene podemos pensar en hacer grandes fichajes", ha matizado Ronaldo, quien espera que "no" se sufra "tanto" para alcanzar la meta.

"Debemos tener la cabeza en su sitio. Estamos bastante avanzados y contentos con lo que tenemos. Los chicos están entrenando muy bien. La gira por América del Norte fue un éxito, aunque con pequeños detalles para arreglar. Está claro que, por el Fair Play financiero, si queremos hacer fichajes más, estamos obligados a vender", ha concluido.