De la Rosa cree que el punto de partida para competir con el PP "es bueno" y llama a dar "aire fresco" a CyL

SALAMANCA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha considerado que el punto de partida de los socialistas para competir con el Partido Popular "es bueno" y llamado a dar "aire fresco" a la Comunidad tras 40 años de gobierno del PP por lo que ha defendido concentrar el voto de toda la izquierda en el PSOE, principalmente en provincias con pocas posibilidades de sacar representación.

"Los partidos a la izquierda del PSOE no tienen ninguna posibilidad de sacar representación y deben saber que el voto que no vaya al PSOE es tirarlo a la papelera", ha considerado De la Rosa que ha pedido también un voto de confianza a los desencantados del PP.

De la Rosa se ha reunido este miércoles con los integrantes del PSOE de Salamanca, dentro de la ronda de contactos que ha iniciado por las provincias para preparar los comicios autonómicos, que tendrán lugar en marzo de 2026 como máximo, y las municipales de 2027, y ha animado a realizar una campaña basada en la proximidad

"No queremos hacer de las elecciones autonómicas unas elecciones generales, queremos hacer de las elecciones autonómicas unas municipales", ha explicado el secretario de Organización del PSCL que ha apostado por un proyecto que pivote en el municipalismo, "con alcaldes y concejales que han demostrado su capacidad de liderazgo y gestión para resolver los problemas de los ciudadanos", ha reivindicado.

De la Rosa ha puesto como ejemplo "la fortaleza" del secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, del que ha destacado que ha sido alcalde de Soria en cuatro legislaturas y que puede apoyarse en todos los alcaldes "porque habla su mismo idioma". "Le vamos a llevar allí donde está la gente, va a seguir pisando el territorio y tratando de movilizar el voto progresista en torno al PSOE", ha aseverado el secretario de Organización autonómico.

"Todos tienen el deber de hacer valer que el proyecto que estamos construyendo sea compartido en todos los municipios", ha pedido De la Rosa.

Preguntado por la encuesta del CIS conocida ayer, que sitúa al PSOE como el partido más votado en Castilla y León, De la Rosa ha explicado que se trata de datos del mes de marzo en un momento fijo. "No me vale. No nos podemos relajar, no me obsesiono con las encuestas, pero el punto de partida para competir al PP en estas elecciones es bueno", ha manifestado al respecto.

En el caso concreto de Salamanca, ha explicado que el objetivo de los socialistas es conservar el tercer procurador por esta circunscripción en la que se reparten diez y competir el cuarto. "Tenemos que estar por encima del 30 por ciento", ha advertido al respecto.

Por su parte, el secretario del PSOE en Salamanca, David Serrada, ha asegurado que los socialistas están preparados para afrontar los siguientes procesos electorales. "Primero, las elecciones autonómicas que dependen de lo que haga Mañueco, que es el que tiene el botón rojo del adelanto electoral", ha admitido Serrada que ha anunciado que hoy comienzan a trabajar en las próximas listas de las provincias.

Por otro lado, ha destacado las "cifras récord en empleo y afiliados a la Seguridad Social" registradas en Castilla y León, una "buena noticia" que supone "que cada vez hay más salmantinos trabajando y hay más oportunidades gracias a las políticas de empleo del Gobierno progresista de Pedro Sánchez".