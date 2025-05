Rubio ve "lamentable" que el PP eluda la "cortesía parlamentaria" y deje fuera al PSOE en la dirección de comisiones

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria autonómica del PSOE en Castilla y León, Nuria Rubio, ha considerado "lamentable" que el PP haya eludido dar cumplimiento al principio de "cortesía parlamentaria" y haya dejado al Grupo Socialista fuera de la dirección de la Comisión de Economía y Hacienda, al tiempo que se teme que ocurra lo mismo en el resto en las que se propone cambio, como en la de Medio Ambiente que se celebra en la tarde de este martes.

"No tenemos esperanza en que el PP se comporte con cortesía parlamentaria, es lamentable", ha zanjado Rubio, quien ha eludido referirse más a este asunto, ya que, como ha defendido los socialistas están "en lo importante" que es impulsar acciones que beneficien a la ciudadanía.

"No nos vamos a entretener en estas estrategias que nos plantea el PP porque no van a ningún sitio", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que el PSOE no ha hablado con otros grupos para lograr su respaldo en estos cambios.