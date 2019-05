Sáez Aguado defiende que las preguntas de las oposiciones de enfermería estaban en el temario y en la bibliografía

Publicado 22/05/2019 12:44:57 CET

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha defendido que las preguntas de las oposiciones de enfermería celebradas el pasado 12 de mayo estaban en las referencias del temario a lo que ha añadido que todas tiene referencias bibliográficas.

De este modo ha respondido el consejero de Sanidad a preguntas de los periodistas respecto a las quejas de los opositores respecto a la dificultad del examen de estas oposiciones que ha derivado en un posterior análisis de las preguntas.

Tras recordar que la Consejería de Sanidad "no puede ni debe" intervenir en las decisiones sobre las preguntas de un examen, el consejero ha apelado a la "autonomía" del tribunal de estas oposiciones de enfermería cuyos vocales eran enfermeras con una trayectoria profesional en la Comunidad.

"Yo no sé si era difícil o fácil", ha asegurado el consejero que se ha mostrado convencido de que esa prueba garantizó los tres principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad ya que, según ha recordado, no se trataba de una oposición libre sino de un concurso oposición en el que se tienen que garantizar las mismas opciones para los interinos como para los que no ocupan esas plazas.

Sáez Aguado ha explicado también que las bases de esas oposiciones de enfermería establecen unas reglas sobre las reglas de corte que prevén que no puede aprobar todo el mundo por lo que ha augurado que si el examen ha sido más difícil la nota de corte será más baja.

"Todos los temas tienen su referencia en el temario y todos tienen referencia bibliográfica", ha continuado el consejero que ha recordado en cualquier caso que hoy termina el plazo para la presentación de alegaciones que tendrán que ser consideradas por el mismo tribunal que será el que adopte la decisión que crea conveniente.