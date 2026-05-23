Salamanca impulsa el envejecimiento activo y la igualdad en el hogar con el Programa de Habilidades Domésticas - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá este martes, 26 de mayo, el plazo de inscripción para participar en el Programa de Habilidades Domésticas para Personas Mayores 2026, una iniciativa que refuerza el compromiso municipal con el envejecimiento activo, la autonomía personal y la igualdad en el hogar.

Este programa, consolidado ya como una de las propuestas formativas "más valoradas por las personas mayores de la ciudad", tiene como objetivo mejorar las capacidades necesarias para desenvolverse con seguridad y autonomía en el domicilio, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa incluye dos cursos, con un enfoque eminentemente práctico, en los que se combinará teoría esencial con ejercicios participativos, diseñados para ofrecer herramientas útiles y aplicables en el día a día, como son la cocina básica y el mantenimiento y reparaciones en el hogar.

Los contenidos abarcan desde alimentación saludable y organización doméstica hasta técnicas básicas de reparación y mantenimiento del hogar, y, además, los cursos incorporarán un componente de sensibilización medioambiental, ya que se abordarán cuestiones como el reciclaje y puntos limpios, el uso responsable de productos de limpieza y el consumo eficiente de agua y energía.

Esta iniciativa está dirigida a personas de 60 años o más empadronadas en Salamanca y los interesados podrán formalizar su inscripción en los centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, según el curso elegido. La inscripción inicial será para solo un curso y a partir de 1 del junio se podrá solicitar un segundo curso.

El curso de cocina básica se impartirá del 1 al 15 de junio, en el Trastormes y del 9 al 29 de septiembre, en el Juan de la Fuente, mientras que el de mantenimiento y reparaciones en el hogar se realizará del 4 al 9 de septiembre en el Tierra Charra.

Cada taller tendrá una duración total de 24 horas, distribuidas en sesiones de dos horas, en el caso de los de reparaciones, y dos horas y treinta minutos en los de cocina.