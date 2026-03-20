Salamanca se promociona del 20 al 22 de marzo en el Salón Internacional de Turismo de Cataluña

SALAMANCA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Salamanca participa en la Feria B-Travel de Barcelona, el Salón Internacional de Turismo de Cataluña, que se celebra del 20 al 22 de marzo dentro del calendario de Ferias de Promoción Turística.

A través de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el Patronato Provincial de Turismo de Salamanca dispone de un mostrador en el stand institucional autonómico.

Este espacio de 100 metros cuadrados ofrece información turística general de la comunidad y de las provincias participantes, incluida Salamanca, con un informador que atenderá a los visitantes durante todo el certamen, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Durante el evento, se distribuirá material informativo sobre la oferta turística de Salamanca, incluyendo su riqueza cultural y patrimonial, naturaleza, gastronomía, servicios y productos turísticos.

Además, se destacarán eventos y programaciones próximas en la ciudad y la provincia, como la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional. También se promocionarán productos turísticos singulares como la ruta de miradores, las visitas a las torres y espacios arqueológicos, la ruta del Camino de Hierro y la experiencia Toro y Dehesa.

El Salón Internacional de Cataluña se celebra en el Recinto de Montjuïc, con más de 100 expositores y es una cita anual dirigida tanto a profesionales del sector como al público final y supone un punto de encuentro clave para el turismo nacional e internacional.