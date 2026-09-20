Salamanca promociona la enseñanza del español en Bruselas a través de una jornada dirigida a docentes de Secundaria - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Salamanca, Ciudad del Español' ha participado en la XVI Jornada Tecnológica para profesores de enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) celebrada en Bruselas.

La jornada está dirigida a docentes de Secundaria, profesores de adultos y docentes universitarios, ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El evento tiene lugar en la sede en Bruselas de la Representación Permanente de España en la Unión Europea y está organizado por la Junta de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

La inauguración ha contado con el consejero de Educación de la Embajada de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, Pedro Martínez Ruano; la directora de la Oficina de la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas, Clara San Damián; y el director general de Turismo, Ignacio Sicilia.

Las escuelas participantes de la ciudad de Salamanca son los centros acreditados DICE, Berceo, Tía Tula y Mester, que a lo largo de la jornada impartirán talleres prácticos de formación específica para profesores ELE.

Estos talleres están centrados en 'El poder de las imágenes en la enseñanza del español', el 'Multilingüismo y ciudadanía global', 'De la motivación a la acción' e incluso su vinculación con la música con el original taller 'Oigo música en todas partes'.

Además del programa formativo, las escuelas asistentes y la marca municipal destinada a la promoción del turismo idiomático cuentan con mesas expositoras dentro de un espacio comercial.

Este encuentro permite conversar con los profesores asistentes, exponer los materiales promocionales de la ciudad y ofrecer información sobre diferentes recursos de la ciudad para la enseñanza de ELE.