Salamanca recibirá 2,8 millones para renaturalizar la ciudad con siete proyectos denominados 'Raíles Verdes'

El Ayuntamiento de Salamanca, beneficiario de 2,8 millones para renaturalizar la ciudad con siete proyectos denominados 'Raíles Verdes' - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha resultado beneficiario en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde en ciudades españolas gracias a 'Raíles Verdes', que cuenta con un presupuesto de 2,8 millones para renaturalizar la ciudad con siete proyectos.

Este proyecto está cofinanciado en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tendrá un plazo de ejecución hasta el año 2028, y acometerá la transformación de la antigua línea ferroviaria en una vía verde, la recuperación del 'volcán de Garrido', la creación de dos bosques urbanos, la generación de casi un centenar de huertos urbanos, el incremento de las zonas verdes en el bulevar junto al parque de los Jesuitas y en el viaducto de la calle Jardines, y el manejo forestal de la ribera del río Tormes.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha explicado que 'Raíles Verdes' resolverá la problemática que plantean terrenos en los que, a pesar de su cercanía con zonas urbanas, se han transformado en áreas infrautilizadas y abandonadas desde el cierre del tráfico ferroviario hace cuatro décadas.

De hecho, ha señalado que este proyecto "no es incompatible" con la reapertura del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata que ha solicitado en el pasado, a través de un nuevo trazado, como recoge la declaración institucional firmada en octubre de 2023 por seis ayuntamientos y las tres cámaras de Comercio de Salamanca y Cáceres, han añadido desde el Ayuntamiento.

A través de la restauración natural de solares degradados, el incremento y la conservación y el control de especies invasoras, se implementan soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación y adaptación al cambio climático y el control de la contaminación.

De esta forma, ha sostenido el regidor, no sólo se reduce el efecto barrera de la vía férrea al integrarse en la ciudad, sino que además se aprovechan todos los servicios de los ecosistemas en beneficio de la salud urbana y, por tanto, de la calidad de vida de los habitantes de Salamanca, como ha indicado el primer edil.

En la presentación también ha participado el director de la Fundación Biodiversidad (MITECO), Félix Romero Cañizares, en presencia de una treintena de representantes del tejido socioeconómico de la ciudad.

Romero ha destacado que el proyecto 'Raíles Verdes' es una de las doce iniciativas seleccionadas en la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad, que apuesta por la transformación de las ciudades, las adapta a los efectos de cambio climático, propone soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el bienestar de sus ciudadanos y crea "espacios verdes y saludables que redundan en una mejora de la salud de los vecinos".

SIETE PROYECTOS PARA SALAMANCA

En primer lugar, el proyecto 'Raíles Verdes' convertirá en vía verde un tramo urbano de la antigua línea ferroviaria de la Ruta de la Plata, para que tanto peatones como ciclistas puedan practicar hábitos saludables en un recorrido con continuidad geográfica.

Esta actuación incluye la recuperación de la escombrera conocida como 'volcán de Garrido', que se transformará en un parque forestal con mirador.

La plantación de numerosas especies de arbolado y plantas arbustivas, junto con la instalación de cajas nido, permitirá potenciar la biodiversidad de la zona.

El proyecto también incluye la creación de varios bosques urbanos en pequeños solares sin uso, que ahonden en la estrategia de renaturalización urbana y al mismo tiempo ofrezcan una propuesta de socialización y ocio a través de la conexión con la naturaleza.

Junto a la estación de ferrocarril de Salamanca, entre las calles de la Radio y Sicilia, se creará un paseo arbolado que facilite el tránsito vecinal y dé acceso a sucesivos rodales de arbolado y arbustivas.

Similar actuación se acometerá en el antiguo campo de fútbol junto a la fábrica de Mirat, lo que culminará la renaturalización de esta zona de ribera del río Tormes que se inició con el Parque de los Jerónimos y que se ha convertido tanto en zona de ocio familiar como en trayecto diario para la práctica de hábitos saludables.

Por otro lado, junto a la estación del ferrocarril en la calle Nueva Guinea, y anexo a uno de los bosques urbanos incluidos en el proyecto 'Raíles Verdes', se crearán 96 huertos urbanos con un doble destino.

Por un lado, habrá huertos vecinales que permitan la convivencia social y la formación de jóvenes para su inserción laboral en el ámbito hortofrutícola.

Por otro lado, se habilitarán huertos didácticos para los centros escolares de los barrios del entorno, promoviendo la educación alimentaria saludable.

En el tramo de vía del ferrocarril que transcurre soterrado, a lo largo de las calles San Francisco Javier y Marina, el proyecto 'Raíles Verdes' incluye actuaciones destinadas a fortalecer la continuidad del nuevo corredor ecológico, pues en la actualidad esta zona presenta una amplia superficie pavimentada.

Al mismo tiempo, se actuará en el viaducto de la calle Jardines, donde las paredes verticales hormigonadas serán completamente naturalizadas con una cubierta vegetal.

Además, se habilitarán parterres para la plantación de árboles y arbustiva. Finalmente, el proyecto 'Raíles Verdes' contempla el manejo forestal para la mejora del tramo fluvial urbano en el río Tormes, incrementando la conectividad azul-verde para permitir la mejora del desarrollo de distintas especies de flora y fauna del entorno fluvial.

Asimismo, con autorización y bajo las premisas de la Confederación Hidrográfica del Duero, se realizarán entresacas de determinada vegetación, con el fin de mejorar el desarrollo y madurez de las poblaciones de fresnos y alisos, entre otros.

También se van a llevar a cabo actuaciones para el fomento de la fauna con la creación de túmulos de arbolado seco para su aprovechamiento por grupos de insectos y aves, como lugar de alimentación, refugio o reproducción.