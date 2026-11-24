BURGOS, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-1 ha quedado cortada en sentido Burgos a la altura del kilómetro 203, en el término municipal de Lerma, después de que una furgoneta se haya salido de la vía y haya quedado obstaculizando la calzada, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado en torno a las 19.07 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de una furgoneta en este punto de la A-1 y advertía de que el vehículo había quedado en mitad de la calzada.

No se han registrado personas heridas como consecuencia del accidente, aunque el vehículo ha obligado a interrumpir la circulación en todos los carriles del sentido creciente de la autovía, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El 112 ha avisado del suceso a Tráfico de Burgos para gestionar la incidencia y restablecer la circulación en la vía, que permanece afectada a la altura del kilómetro 203.

La DGT ha establecido un desvío obligatorio por la salida hacia Turismos, entre los kilómetros 202 y 203 de la A-1, mientras se mantiene el corte de la autovía en sentido Burgos.