Salud Mental CyL reúne en Valladolid a más de 300 personas en una jornada que fomenta deporte y hábitos saludables

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas procedentes de toda la Comunidad participan este viernes en el I Encuentro Deportivo por la Salud Mental, organizado por la Federación Salud Mental Castilla y León, una jornada de convivencia, deporte y promoción de hábitos de vida saludable que se celebra en las instalaciones de la Zona Joven Pinar y El Albergue del Pinar gestionado por la Fundación Eusebio Sacristán, en Valladolid.

El encuentro reúne a personas con problemas de salud mental, profesionales y voluntariado de las entidades que forman parte del movimiento asociativo Salud Mental Castilla y León, en una iniciativa que busca "fomentar la inclusión social, la participación comunitaria y el bienestar emocional a través de la actividad física y el ocio compartido", detalla la asociación a través de un comunicado.

A lo largo de toda la jornada se han podido practicar distintas disciplinas deportivas y actividades de ocio y tiempo libre, adaptadas a todas las personas participantes, promoviendo valores como el compañerismo, la superación personal y la convivencia.

Durante la celebración del encuentro se ha contado con la presencia de la concejala Delegada Especial de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, Carolina del Bosque Peón, así como Raquel Barcenilla Tamayo directora de Instituciones CaixaBank y Charo Ibáñez Alonso, representante de la Fundación "La Caixa" en Castilla y León, quienes han participado en la inauguración del acto, mostrando su apoyo a esta iniciativa de promoción de la salud mental y la inclusión social a través del deporte.