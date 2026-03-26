San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos (León) ofrecen este fin de semana 13,7 kilómetros para la práctica de esquí

Imagen de la Estación Invernal de San Isidro, dependidente de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por de la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, pondrán a disposición de los usuarios 13,7 kilómetros esquiables durante este fin de semana, siempre y cuando la meteorología lo permita, distribuidos en 19 pistas operativas y una amplia red de remontes que facilitará el acceso a varios sectores.

En la estación de San Isidro se encuentran abiertos dos de sus cuatro sectores: Cebolledo y Requejines, mientras que el de Riopinos ha cerrado por escasez de nieve. También hay 11 pistas disponibles de las 35 existentes, lo que supone un total de 10,9 kilómetros esquiables de los 34 que podría poner en servicio la estación (tres verdes, tres azules, tres rojas y dos negras).

La estación cuenta, además, con seis remontes en funcionamiento: tres telesillas, un telesquí y dos cintas transportadoras. La nieve es de tipo polvo-dura, con espesores que oscilan entre los 20 y los 45 centímetros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos encara el fin de semana con 2,87 kilómetros esquiables, ocho pistas abiertas (dos verdes, cuatro azules, una roja y una especial) y cinco remontes en servicio (dos telesquís, dos telesillas y una cinta transportadora). En lo que respecta a la calidad de la nieve, es de tipo primavera, con espesores entre los 10 y los 70 centímetros.

Como es habitual, antes de visitar las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre su estado, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com.