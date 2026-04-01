San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos ofrecerán 13 kilómetros en el cierre de la temporada de esquí

Imagen de archivo de la estación de esquí de San Isidro - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, pondrán a disposición de los usuarios y usuarias un total de 13 kilómetros esquiables durante esta Semana Santa, últimos días de la temporada, "siempre y cuando la meteorología lo permita", precisan desde la Institución provincial.

La Diputación prevé que puedan estar operativas 17 pistas junto a una "amplia red de remontes" para facilitar el acceso a varias áreas.

Según han informado las mismas fuentes, en la estación de San Isidro se encuentran abiertos dos de sus cuatro sectores, Cebolledo y Requejines, y hay también once pistas disponibles: tres verdes, tres azules, tres rojas y dos negras, lo que supone un total de 10,9 kilómetros esquiables.

La estación cuenta, además, con seis remontes en funcionamiento: tres telesillas, un telesquí y dos cintas transportadoras. La nieve es de tipo primavera, con espesores que oscilan entre los 20 y los 40 centímetros.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos encara estos días con 2,1 kilómetros esquiables, seis pistas abiertas (dos verdes, tres azules y una especial) y cinco remontes en servicio (dos telesquís, dos telesillas y una cinta transportadora).

En cuanto a la calidad de la nieve, es de tipo primavera con espesores entre los 10 y los 40 centímetros.