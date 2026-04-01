San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos ofrecerán 13 kilómetros en el cierre de la temporada de esquí

Imagen de archivo de la estación de esquí de San Isidro
Imagen de archivo de la estación de esquí de San Isidro - DIPUTACIÓN DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 9:29
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LEÓN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, pondrán a disposición de los usuarios y usuarias un total de 13 kilómetros esquiables durante esta Semana Santa, últimos días de la temporada, "siempre y cuando la meteorología lo permita", precisan desde la Institución provincial.

La Diputación prevé que puedan estar operativas 17 pistas junto a una "amplia red de remontes" para facilitar el acceso a varias áreas.

Según han informado las mismas fuentes, en la estación de San Isidro se encuentran abiertos dos de sus cuatro sectores, Cebolledo y Requejines, y hay también once pistas disponibles: tres verdes, tres azules, tres rojas y dos negras, lo que supone un total de 10,9 kilómetros esquiables.

La estación cuenta, además, con seis remontes en funcionamiento: tres telesillas, un telesquí y dos cintas transportadoras. La nieve es de tipo primavera, con espesores que oscilan entre los 20 y los 40 centímetros.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos encara estos días con 2,1 kilómetros esquiables, seis pistas abiertas (dos verdes, tres azules y una especial) y cinco remontes en servicio (dos telesquís, dos telesillas y una cinta transportadora).

En cuanto a la calidad de la nieve, es de tipo primavera con espesores entre los 10 y los 40 centímetros.

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