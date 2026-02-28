Sanabria (Zamora) regista -5,6 grados esta madrugada, la cuarta más baja del país

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica ubicada en Sanabria, Robleda-Cervantes, en la provincia de Zamora, ha registrado -5,6 grados durante esta madrugada, el cuarto registro más bajo del país.

Según señala la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consuldata por Europa Press, Padrollano, en plena Sierra Nevada, elevó el termómetro hasta los 7,6 grados bajo cero, mínima de este sábado.

Además de Sanabria, entre los diez registros más bajos también se encuentran San Isidro (León), Puerto El Pico (Ávila) y La Covatilla (Salamanca), donde el termómetro marcó, 3,3, 3,2 y 2,9 grados bajo cero, respectivamente.