Sánchez de Vega ve "espíritu de acuerdo" en las Cortes y espera renovar las instituciones propias en "tiempo prudente"

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, ha señalado que ha visto un "espíritu de acuerdo" en las Cortes y espera que este se "impregne" entre los grupos para lograr la renovación de las instituciones propias de la Comunidad.

Sánchez de Vega ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press tras la sesión constitutiva de la XII Legislatura, el "pacto y acuerdo" que ha percibido en la elección y constitución de la Mesa de las Cortes.

Así, ha abogado por "impregnar" ese "espíritu de acuerdo y pacto entre los grupos" parlamentarios y también en el reto de la renovación de las cuatro instituciones propias de la Comunidad, cuyos titulares tienen los mandatos caducados desde hace años. "Esperemos que la renovación sea posible y sea factible en un tiempo prudente", ha apostillado.