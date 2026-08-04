Sanchidrían se compromete en Ávila a recuperar "cuanto antes" infraestructuras dañadas por el fuego

Sanchidrían preside una reunión con alcaldes de municipios afectados en el incendio de Burgohondo. - JCYL

ÁVILA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Castilla y León, Cristina Sanchidrián, ha visitado hoy las zonas afectadas por los recientes incendios forestales para conocer sobre el terreno el alcance de los daños y supervisar las actuaciones que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha para recuperar "cuanto antes" las infraestructuras viarias, los servicios de transporte y las telecomunicaciones.

Sanchidrián ha celebrado sendas reuniones con alcaldes de municipios afectados en Sotillo de la Adrada y posteriormente en El Tiemblo. Durante la visita, la consejera ha reiterado el compromiso de la Junta con los municipios y vecinos afectados, para subrayar que "la prioridad es restablecer la normalidad y garantizar la seguridad y la conectividad de los territorios afectados, especialmente en el medio rural".

Entre las medidas previstas en materia de carreteras, la Junta acometerá la reposición de la señalización vertical y horizontal y del balizamiento de las carreteras autonómicas dañadas por el fuego, así como la reconstrucción de elementos anejos, entre ellos obras de fábrica y accesos a explotaciones y fincas particulares.

Asimismo, la Administración autonómica llevará a cabo actuaciones para reparar el firme y los márgenes de las vías que hayan resultado afectados, garantizando la seguridad vial y la correcta circulación por la red autonómica.

En un primer balance se han detectado afecciones por los incendios en la AV-902, del cruce de Venero Claro a la N-403, con señales afectadas, daños en barreras y pavimento. También en otras vías como la AV-512 de Cebreros a El Tiemblo, o en la zona del Valle de El Tiétar, en la CL-501 entre Santa María del Tiétar a Casavieja, o en la V-901 de Mijares al L.C.A. Castilla-La Mancha también por daños en señalización horizontal y en el pavimento, por citar algunas de las vías afectadas.

En el ámbito del transporte público, la Junta procederá a la reposición de los refugios y marquesinas de espera correspondientes a las líneas de autobús que hayan sufrido daños, "con el objetivo de recuperar plenamente el servicio y asegurar unas condiciones adecuadas para los usuarios".

En materia de telecomunicaciones y transformación digital, la Junta impulsará la reparación o sustitución de los centros emisores de extensión de cobertura de Televisión Digital Terrestre (TDT) de gestión autonómica que hayan resultado dañados, para permitir "restablecer las comunicaciones audiovisuales en los municipios afectados". Además, durante los últimos días se ha mantenido el contacto con los principales operadores para tratar de solventar problemas en zonas de la provincia, "pese a que la competencia en materia de telecomunicaciones es del Gobierno".

Igualmente, se actuará sobre los dispositivos tecnológicos destinados a la gestión inteligente de servicios públicos y sobre la red de sensórica asociada al Territorio Rural Inteligente, cuya funcionalidad resulta esencial para la monitorización y la prestación eficiente de servicios en el medio rural.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

La consejera ha destacado que estas actuaciones forman parte del conjunto de medidas extraordinarias aprobadas por la Junta de Castilla y León en el pasado Consejo de Gobierno "para acelerar la recuperación económica y social de las zonas afectadas por los incendios, garantizando la reconstrucción de las infraestructuras básicas y reforzando la cohesión territorial".

Los recientes incendios han obligado a mantener una vigilancia especial en distintas zonas de Castilla y León, especialmente en las provincias de Ávila, León y Zamora, donde continúan las labores de recuperación y evaluación de daños.